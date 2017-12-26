Morgan Stanley допускает падение курса биткоина до нуля

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире его не начнут принимать в качестве платежного средства.
Такое мнение высказали специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом, пишет РБК.
Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.
По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткоины принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.
“Если никто не будет принимать данную технологию для проведения платежей, тогда стоимость биткоина будет равняться нулю”, – цитирует слова Фосетта Business Insider.
Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке составляет около 5,4 трлн долларов, пишет издание.
Не может похвастаться сеть биткоина и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоина составляет 300 млн долларов, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 млрд долларов.
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