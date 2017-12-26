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Finance.ua запускает сервис онлайн-платежей

Finance.ua запускает сервис онлайн-платежей

Забудьте о долгих очередях, небезопасных транзакциях и длительных переводах. Благодаря сотрудничеству с EasyPay портал Finance.ua запускает решение – сервис онлайн-платежей.

Теперь еще проще и без лишней волокиты можно оплатить коммунальные услуги, интернет, телевидение, мобильную связь, банковские, финансовые услуги и многое другое.

Гибкая система приема платежей EasyPay гарантирует комфортное и мгновенное пополнение счета через интернет.

Всего за несколько кликов можно: пополнить свои электронные деньги или электронный кошелек онлайн, уплатить единый налог, единый социальный взнос, автоштрафы.

Вы всегда сможете открыть данный сервис онлайн-платежей и выбрать необходимый способ оплаты на любом мобильном устройстве, платформе и браузере.

А специалисты технической поддержки EasyPay при необходимости всегда готовы оперативно провести бесплатную консультацию.

Выбирайте лучшее, и только от тех, кому можно доверять.

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По материалам Finance.UA
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