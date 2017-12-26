Finance.ua запускает сервис онлайн-платежей

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Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2713 20
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