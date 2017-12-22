День финансов: победа "Нафтогаза" над "Газпромом", новый покупатель "дочки" "Сбербанка" и обвал на рынке криптовалют

Пятница, 22 декабря, стала поворотным и решающим днем для некоторых компаний и криптотрейдеров.
Самое главное событие дня – победа в арбитражном суде “Нафтогаза” над “Газпромом” в деле газового соглашения. Стокгольмский суд полностью отклонил требования Газпрома по пункту “Бери или плати” на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах, а также установил справедливое ценообразование газа и объемы обязательных поставок топлива через газотранспортную систему. Однако, по информации “Газпрома”, “Нафтогаз Украины” также должен выплатить российской компании более 2 миллиардов долларов долга за поставленный газ.
На украинскую “дочку” Сбербанка наконец-то нашелся покупатель. Белорусский “Паритетбанк” направил пакет документов в Национальный банк Украины с целью согласования приобретения 100% акций ПАО “Сбербанк”. Также эту информацию подтвердили и в НБУ.
Украинцам разрешили брать кредиты под залог имущества на Донбассе. Верховная Рада Украины сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества. Таким образом в правительстве хотят простимулировать развитие среднего и малого бизнеса.
Новый разворот тренда для криптотрейдеров. bitcoin стремительно падает. К утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты опустился до $14 524. При этом в понедельник, 18 декабря, bitcoin стоил $20089. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%. Отметим, что отток средств наблюдается на всем рынке криптовалют. По информации игроков рынка, торговцы из Кореи, Китая и Японии сбрасывают все монеты из-за слухов, что правительства этих стран решили наложить высокий налог на прирост капитала на прибыль, полученную от продажи криптовалют с 2018 года.
Две крупнейшие украинские сети АЗС заподозрили в сговоре. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование по подозрению в сговоре операторов автозаправочных станций ОККО и WOG. Оказалось, что в ходе исследования ценовой ситуации, цены на бензины и дизельное топливо у этих АЗС были на одинаковом уровне.
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