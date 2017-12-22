Россияне утверждают, что "Нафтогаз" должен им 2 миллиарда долларов

Стокгольмский арбитраж обязал НАК “Нафтогаз Украины” выплатить “Газпрому” более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.

Об этом заявили в “Газпроме”, передает “Интерфакс-Украина”.

Общая сумма состоит из просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Также суд обязал “Нафтогаз” ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

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Суд отказал “Нафтогазу” в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26 апреля 2014 года в сумме около 14 млрд долларов, утверждают в “Газпроме”.

По словам российской стороны, к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство и устанавливается обязательность применения положений “бери или плати” до конца срока действия контракта.

“Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований “Газпрома” по оплате поставленного газа”, – комментирует российская компания.