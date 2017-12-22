Украинцам разрешили брать кредиты под залог имущества на Донбассе

Верховная Рада Украины сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества.

За принятие в целом законопроекта №7338 проголосовали 242 депутата, передают Українські Новини.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является создание условий для обеспечения стабильной работы и восстановления кредитования среднего и малого предпринимательства.

Кроме того, законопроект будет способствовать устранению дискриминационных признаков в связи с различными правовыми режимами хозяйствования для предприятий.

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Напомним, в октябре 2014 года в силу вступил Закон О временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Таким образом, для жителей зоны АТО был установлен мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам.

17 июля 2015 года Кабинет Министров отменил начисление процентов и пени за прострочку платежей по кредиту на постройку жилья в селе для вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО на время проведения операции.