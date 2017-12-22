Белорусский госбанк хочет купить украинскую "дочку" "Сбербанка"

В четверг белорусский “Паритетбанк” направил пакет документов в Национальный банк Украины с целью согласования приобретения 100% акций ПАО “Сбербанк” (Украина).

Об этом сообщает пресс-служба белорусского банка.

Согласно сообщению, решение о приобретении дочки “Сбербанка” было принято Наблюдательным советом “Паритетбанка” по итогам анализа возможных путей развития банка.

“Руководство “Паритетбанка” высоко оценивает потенциал ПАО “Сбербанк” (Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

27 марта Сбербанк России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Национальный банк Украины на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка.

В конце апреля латвийский Norvik Banka отказался от покупки украинского Сбербанка.