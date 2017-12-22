Курс биткоина стремительно падает

За сутки курс биткоина упал на 13%. К утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты опустился до $14 524.
Минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на отметке $13 128, однако позднее криптовалюта частично отыграла падение. При этом в понедельник, 18 декабря, биткоин стоил $20089. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%.
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Как отмечает Bloomberg, падение может быть связано с конкуренцией с другой криптовалютой, Bitcoin Cash, стоимость которой за последние несколько недель поднялась в несколько раз. Кроме того, причиной падения могла послужить коррекция курса криптовалюты после масштабных вливаний, которые привели ранее к резкому росту курса биткоина.
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