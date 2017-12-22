Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8190 0

Курс биткоина стремительно падает

Курс биткоина стремительно падает

За сутки курс биткоина упал на 13%. К утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты опустился до $14 524.

Минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на отметке $13 128, однако позднее криптовалюта частично отыграла падение. При этом в понедельник, 18 декабря, биткоин стоил $20089. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%.

Читайте также: Основатель bitcoin.com продал все свои биткоины

Как отмечает Bloomberg, падение может быть связано с конкуренцией с другой криптовалютой, Bitcoin Cash, стоимость которой за последние несколько недель поднялась в несколько раз. Кроме того, причиной падения могла послужить коррекция курса криптовалюты после масштабных вливаний, которые привели ранее к резкому росту курса биткоина.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017