Рынок криптовалют испытывает бурный обвал

В последние несколько дней на рынке криптовалют резко сменился тренд. Началось все с падения биткоина, который в ночь на 22 декабря ускорил снижение. По данным биржи Coinmarketcap, сегодня утром котировки первой в мире криптовалюты снизились на 18,35%, до 14 тыс долларов. На бирже Bitfinex биткоин стоит $13 635, на Gdax — $14 110. Главная криптовалюта дешевеет третий день подряд.
Главный конкурент биткоина, эфир, также пошел на спад. За последний день он подешевел на 19,25% до $703,64. На бирже Bitfinex эфир стоит $651,32, а на Bithumb — 867,88.
Единственной валютой, демонстрирующей рост, стал Ripple, который выбрался на третье место в списке валют с самой большой капитализацией. Криптовалюта растет на фоне позитивных новостей о начале сотрудничества с банковскими учреждениями. За сутки Ripple подорожал на 21,06%, до $1,39.
Другие криптовалюты в списке топ-10 подешевели не менее, чем на 10%. Самым болезненным оказалось падение Bitcoin Cash, в который накануне принялись переводить свои средства биткоин-энтузиасты.
По информации игроков рынка, паника возникла из-за азиатских трейдеров. Торговцы из Кореи, Китая и Японии сбрасывают все монеты из-за слухов, что правительства этих стран решили наложить высокий налог на прирост капитала на прибыль, полученную от продажи криптовалют с 2018 года.
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