Нафтогаз заявляет о победе над Газпромом в деле газового соглашения

Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по пункту “Бери или плати” на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.
Об этом сообщили в НАК “Нафтогаз Украины”.
Эта часть спора была самой большой по денежным требованиям сторон.
Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для НАК “Нафтогаз Украины”, закупаемого у российского “Газпрома”, во втором квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов с 485 долларов за 1 тысячу кубометров.
Также Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
Отмечается, что благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд долл. на газе, приобретенном в 2014-2015 гг.
В пресс-службе также подчеркнули, что суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам.
Таким образом, “Нафтогаз” оценивает общий позитивный эффект решений арбитража более чем в 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа
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