Две крупнейшие украинские сети АЗС заподозрили в сговоре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование по подозрению в сговоре операторов автозаправочных станций ОККО и WOG.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Так, в ходе исследования ценовой ситуации были выявлены факты однонаправленного установления и поддержания розничных цен на бензины и дизельное топливо на одинаковом уровне сетями ОККО и WOG.
В Комитете заявили, что в 2017 году было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено соответствующими антиконкурентными согласованными действиями компаний.
“В связи с этим, 21 декабря 2017 года Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения OKKO Retail i WOG Retail нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий”, – отметили в АМКУ.
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