Две крупнейшие украинские сети АЗС заподозрили в сговоре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование по подозрению в сговоре операторов автозаправочных станций ОККО и WOG.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в ходе исследования ценовой ситуации были выявлены факты однонаправленного установления и поддержания розничных цен на бензины и дизельное топливо на одинаковом уровне сетями ОККО и WOG.

В Комитете заявили, что в 2017 году было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено соответствующими антиконкурентными согласованными действиями компаний.

“В связи с этим, 21 декабря 2017 года Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения OKKO Retail i WOG Retail нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий”, – отметили в АМКУ.