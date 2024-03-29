«Наибольший отток средств с начала войны, но проблемы нет». Гетманцев прокомментировал январское сокращение депозитов — Finance.ua

«Наибольший отток средств с начала войны, но проблемы нет». Гетманцев прокомментировал январское сокращение депозитов Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

«Наибольший отток средств с начала войны, но проблемы нет». Гетманцев прокомментировал январское сокращение депозитов, Фото: freepik

В январе 2024 г. произошло значительное сокращение депозитов, которое стало наибольшим оттоком средств с начала войны. Но никакой проблемы в этом нет.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Как сократились вклады в январе

«Действительно в январе вклады населения и бизнеса в гривне сократились на 3,2% или на 51 млрд грн. Это действительно самый большой отток средств с начала войны. Но здесь нет никакой сенсации — так происходит практически каждый год. В январе депозиты сокращаются, потому что это сугубо сезонная история. Эта тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет», — написал Гетманцев.

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По его словам, это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре, в конце года.

«Поскольку и бюджет, и частный сектор пытается по максимуму закрыть расчеты, то остатки средств на вкладах к концу года растут более интенсивными темпами. В частности, только за декабрь 2023 года они выросли на 130 млрд грн по гривневым вкладам. С началом нового года часть с таких средств снимается со счетов для удовлетворения первоочередных нужд», — объясняет нардеп.

Он добавил, что в январе 2024 года дополнительное влияние оказала бюджетная экономия и крайне низкие бюджетные расходы, а также ухудшение девальвационных ожиданий.

Что изменилось в феврале

Гетманцев сообщил, что депозиты в декабре выросли на 130 млрд грн. Уже по февралю рост вкладов в гривне возобновился.

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Остатки по банковским вкладам в национальной валюте за февраль (против января) увеличились на 33,2 млрд грн (+2,1%), в том числе:

депозиты предприятий — на 18,2 млрд грн (+2,1%);

населения — на 15 млрд грн (+2,2%).

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны банковские вклады в гривне выросли на 2/3 (690 млрд грн) до 1609 млрд грн.

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«Для оттока вкладов сейчас нет предпосылок. Банковская система на сегодняшний день является устойчивой, хорошо капитализированной, ликвидной, высокодоходной. Нет никаких задержек с платежами», — подытожил председатель Комитета.

Справка Finance.ua:

по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 марта 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее;

большинство украинцев (64%) доверяют банкам. Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом;

По данным НБУ, объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен — почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

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