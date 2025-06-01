Лимиты на карточные переводы, стоимость техосмотра и прохождение ВВК: что изменится в Украине с 1 июня — Finance.ua

Лимиты на карточные переводы, стоимость техосмотра и прохождение ВВК: что изменится в Украине с 1 июня Сегодня 08:05

Лимиты на карточные переводы, стоимость техосмотра и прохождение ВВК: что изменится в Украине с 1 июня

С 1 июня в Украине предвидится ряд обновлений. В частности, это касается усиления лимитов на карточные переводы, прохождения ВВК для ограниченно пригодных, цен на техосмотр авто и т. д.

Детальнее о том, что изменится с 1 июня, рассказываем далее в материале.

Усиление лимитов на переводы с карты на карту

На 1 июня 2025 года запланировано очередное усиление ограничений: лимит на исходящие переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» будет снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» он останется на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Подтверждение доходов подразумевает получение документов/информации в электронной форме.

Допускаются следующие документы:

сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

документы, подтверждающие волонтерскую деятельность;

Прохождение ВВК

Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.

Кто обязан пройти повторную ВВК: граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе.

Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВВК из этого требования.

Для прохождения ВВК нужно получить направление через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК и СП, после чего пройти медицинскую комиссию и получить обновленное решение о степени пригодности к военной службе.

Что будет, если не пройти ВВК

Нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Цены на техосмотр с 1 июня

С 19 мая 2025 года в Украине начали действовать изменения правил проведения техосмотра автомобилей в Украине, а с 1 июня эта процедура подорожает.

Как изменятся цены:

легковые авто и грузовики до 3,5 т — с 1050 до 1700 грн;

большегрузный транспорт и автобусы — с 1500 до 2300 грн;

прицепы и мотоциклы — до 2300 грн в зависимости от категории;

МСТО-отметка — с 300 до 500 грн.

Также возрастет стоимость услуг, связанных с тахографами:

проверка и адаптация — 1600 грн (ранее 1200),

считывание данных с карт водителя — 150 грн (было 100),

считывание с тахографов — 300 грн (было 250).

Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, владельцу грозят штрафы, запрет эксплуатации авто, аннулирование лицензии для перевозчиков и невозможность выезда за границу на собственном авто.

Мультишеринг документов в «Дії»

С начала июня в Украине заработает новый сервис в рамках приложения «Дія» — мультишеринг документов. Его основная цель — упростить процесс обмена цифровыми копиями документов между клиентами и бизнесом.

Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов. Все передается автоматически в приложении «Дія».

Как это работает:

клиент нажимает кнопку на сайте или сканирует QR-код;

выбирает документы, которые он хочет передать;

подтверждает запрос с помощью Дія.Підпис.

Сервис платный для бизнеса, но бесплатный для пользователей. Чтобы подключить функцию, компании должны настроить или обновить интеграцию с «Дія».

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth.

Курс доллара и евро

курс доллара будет находиться в пределах 41,6−42 грн. Как заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов, ожидается, что в июнебудет находиться в пределах 41,6−42 грн.

Спрос на валюту, по его словам, будет расти постепенно, учитывая инфляционное давление. Особенно в условиях ожидаемого пика роста потребительских цен в мае-июне.

Что касается евро, ситуация будет зависеть от торгов пары евро/доллар. Ожидаемое соотношение — 1 евро будет равен 1,05−1,15 доллара. Такой диапазон объясняется значительной неопределенностью, связанной с таможенной политикой США, а также реакцией крупных игроков на глобальных финансовых рынках.

В итоге эксперт отметил, что июнь, вероятнее всего, станет периодом стабильности с постепенным движением курса к показателям декабря-января. Ситуация на рынке остается контролируемой, а валютная политика Национального банка — последовательной и эффективной.

Изменится ли стоимость газа

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на первый месяц лета. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились.

Кубометр «голубого топлива» для населения от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» и далее будет стоить 7,96 грн.

Право на 800 Плюс для украинцев в Польше

С 1 июня 2025 года вступят в силу важные изменения в программу 800 Плюс, которые коснутся прежде всего граждан Украины. Пособие будет назначаться только на детей, которые посещают польские школы.

Заявление на получение 800 Плюс можно подать исключительно онлайн с помощью сервисов:

платформа электронных услуг PUE ZUS (eZUS);

электронный банкинг;

портал Emp@tia;

приложение mZUS.

Чтобы получать выплаты непрерывно, заявление с соответствующим пакетом документов следовало подать до 30 апреля 2025 года.

Если по определенным причинам вы не подали заявление до этой даты, подать его можно до 30 июня, тогда выплаты начнутся позже, но с компенсацией. Если подать заявление после 30 июня, выплаты будут назначаться с месяца подачи заявления.

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