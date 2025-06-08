Кем работать в ЕС без высшего образования: страны и вакансии — Finance.ua

Кем работать в ЕС без высшего образования: страны и вакансии
Из-за российской агрессии большое количество украинцев уехали за границу, в том числе и в страны ЕС. Те, у кого нет диплома, но есть желание работать, могут найти работу в разных сферах — от технологий и гостеприимства до логистики и строительства.
О ТОП-5 вакансиях рассказывает visitworld.today.
ТОП-5 вакансий в ЕС, где не требуется диплом
Гостеприимство и туризм
В таких странах, как Испания, Италия, Греция и Хорватия, высоко развита туристическая отрасль, особенно в летний сезон.
Эти страны лучше подходят для тех, кто хочет работать администратором гостиницы, горничной, бариста или гидом.
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На таких должностях можно заработать от 1100 до 1800 евро брутто в месяц, а чаевые могут прибавить 200−500 евро/месяц в туристических местах.
Работа на складе и в доставке
Работа в сфере логистики пользуется спросом, ведь этому способствует рост электронной коммерции.
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Лучшие страны для работы в логистике — Германия, Нидерланды и Польша.
Какие зарплаты получают:
- водители доставки могут заработать от €1000 до €1800/месяц брутто;
- работники на складе — €1200−2200/месяц брутто;
- водители грузовиков — до €3000/месяц с опытом работы и лицензией.
Строительство и физический труд
Физический труд в странах ЕС очень ценится и хорошо оплачивается. Также многие компании могут предложить обучение своим работникам.
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Франция, Бельгия и Чехия предоставляют самые лучшие возможности для разнорабочих, помощников электрика и маляров. На такой работе можно заработать €1300−2800/месяц брутто.
В Западной Европе (Германия, Нидерланды) заработная плата может расти в зависимости от уровня квалификации и профессии.
Техническая и ІТ-поддержка (начальный уровень)
Новички с онлайн-сертификатом могут попытаться податься на должности начального уровня в технологические компании.
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В частности это могут быть вакансии младшего тестировщика, агента поддержки клиентов, ввод данных.
Такую работу можно найти по всему ЕС. Особенно популярны направления Ирландия и Эстония.
Зарплата: €1200−2000 брутто в месяц. Удаленные или фриланс-позиции могут стартовать с €800, но обычно имеют гибкий график и перспективу роста дохода.
Работа по уборке и обслуживанию
В крупных городах много работы в области уборки и обслуживания. Среди типичных должностей — уборка офисов, гостиниц или больниц.
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Для такой работы не требуются особые навыки, однако можно получить доход от 1000−1600 евро/месяц брутто.
Больше возможностей — в Австрии, Германии и странах Северной Европы, а в таких городах, как Вена, Берлин или Стокгольм, ставки обычно выше.
Как трудоустроиться без диплома
Чтобы найти работу в ЕС без диплома, сосредоточьтесь на своих навыках и опыте работы.
По возможности пройдите соответствующие курсы и получите сертификаты. Изучите местный язык.
Также используйте платформы трудоустройства, такие как EURES, Indeed Europe и местные агентства по трудоустройству.
Напомним, более половины вакансий, которые предлагают работодатели в Украине, рассчитаны для квалифицированных рабочих (рабочие по обслуживанию машинооборудования, простейшие профессии).
В частности, по данным совместного исследования МОН и международных партнеров по рынку труда:
- 26% вакансий открыты для квалифицированных рабочих с инструментом,
- 25% - для работников по обслуживанию оборудования,
- 12% - для простейших профессий,
- 7% - для работников в сфере торговли и услуг,
- 6% - для руководителей,
- 4% - для технических служащих.
Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать
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