Кем работать в ЕС без высшего образования: страны и вакансии — Finance.ua

Кем работать в ЕС без высшего образования: страны и вакансии Сегодня 12:15 — Мир

Кем работать в ЕС без высшего образования: страны и вакансии

Из-за российской агрессии большое количество украинцев уехали за границу, в том числе и в страны ЕС. Те, у кого нет диплома, но есть желание работать, могут найти работу в разных сферах — от технологий и гостеприимства до логистики и строительства.

О ТОП-5 вакансиях рассказывает visitworld.today.

ТОП-5 вакансий в ЕС, где не требуется диплом

Гостеприимство и туризм

В таких странах, как Испания, Италия, Греция и Хорватия, высоко развита туристическая отрасль, особенно в летний сезон.

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Эти страны лучше подходят для тех, кто хочет работать администратором гостиницы, горничной, бариста или гидом.

На таких должностях можно заработать от 1100 до 1800 евро брутто в месяц, а чаевые могут прибавить 200−500 евро/месяц в туристических местах.

Работа на складе и в доставке

Работа в сфере логистики пользуется спросом, ведь этому способствует рост электронной коммерции.

Лучшие страны для работы в логистике — Германия, Нидерланды и Польша.

Какие зарплаты получают:

водители доставки могут заработать от €1000 до €1800/месяц брутто;

работники на складе — €1200−2200/месяц брутто;

водители грузовиков — до €3000/месяц с опытом работы и лицензией.

Строительство и физический труд

Физический труд в странах ЕС очень ценится и хорошо оплачивается. Также многие компании могут предложить обучение своим работникам.

Франция, Бельгия и Чехия предоставляют самые лучшие возможности для разнорабочих, помощников электрика и маляров. На такой работе можно заработать €1300−2800/месяц брутто.

В Западной Европе (Германия, Нидерланды) заработная плата может расти в зависимости от уровня квалификации и профессии.

Техническая и ІТ-поддержка (начальный уровень)

Новички с онлайн-сертификатом могут попытаться податься на должности начального уровня в технологические компании.

В частности это могут быть вакансии младшего тестировщика, агента поддержки клиентов, ввод данных.

Такую работу можно найти по всему ЕС. Особенно популярны направления Ирландия и Эстония.

Зарплата: €1200−2000 брутто в месяц. Удаленные или фриланс-позиции могут стартовать с €800, но обычно имеют гибкий график и перспективу роста дохода.

Работа по уборке и обслуживанию

В крупных городах много работы в области уборки и обслуживания. Среди типичных должностей — уборка офисов, гостиниц или больниц.

Для такой работы не требуются особые навыки, однако можно получить доход от 1000−1600 евро/месяц брутто.

Больше возможностей — в Австрии, Германии и странах Северной Европы, а в таких городах, как Вена, Берлин или Стокгольм, ставки обычно выше.

Как трудоустроиться без диплома

Чтобы найти работу в ЕС без диплома, сосредоточьтесь на своих навыках и опыте работы.

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По возможности пройдите соответствующие курсы и получите сертификаты. Изучите местный язык.

Также используйте платформы трудоустройства, такие как EURES Indeed Europe и местные агентства по трудоустройству.

Напомним, более половины вакансий, которые предлагают работодатели в Украине, рассчитаны для квалифицированных рабочих (рабочие по обслуживанию машинооборудования, простейшие профессии).

В частности, по данным совместного исследования МОН и международных партнеров по рынку труда:

26% вакансий открыты для квалифицированных рабочих с инструментом,

25% - для работников по обслуживанию оборудования,

12% - для простейших профессий,

7% - для работников в сфере торговли и услуг,

6% - для руководителей,

4% - для технических служащих.

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