Работа есть для представителей творческих профессий в разных регионах Украины (вакансии и условия) — Finance.ua

Работа есть для представителей творческих профессий в разных регионах Украины (вакансии и условия) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Работа есть для представителей творческих профессий в разных регионах Украины (вакансии и условия)

Эксперты сообщают, что рынок труда в Украине постепенно восстановился на 93%. Так, в феврале 2025 года количество искателей работы достигло одного из самых высоких показателей за период кадрового дефицита, который начался летом 2023 года.

Но если вы творческий человек, то иногда трудно найти постоянный заработок. Профессии, которые требуют вдохновения, не всегда приносят постоянный доход. Но если вы человек креативный, то следующие творческие вакансии могут вас заинтересовать. На сайте robota.ua можно найти такие профессии.

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Для кого актуальны вакансии

для представителей креативных профессий: режиссеров, дизайнеров, скульпторов, иллюстраторов, видеомейкеров.

Так что предлагаем просмотреть вакансии и выбрать подходящую:

г. Киев, видеомейкер в «Экспертус»

Описание вакансии: Цифровое издательство ищет ответственного и креативного видеомейкера, который умеет работать с профессиональной техникой (DSLR, беззеркальные или студийные камеры); уверенно владеет Adobe Premiere Pro, знания OBS Studio будут преимуществом; имеет опыт работы с прямыми трансляциями и камерами FujiFilm; имеет навыки цветокоррекции, саунд-дизайна, работы со светом и композицией кадра; понимает сценарное построение видео.

г. Ужгород, дизайнер-оформитель гипермаркета «Велмарт» в Retail Group

Сеть гипермаркетов объявляет об открытии вакансии. Обязанности: контроль соответствия гипермаркета имеющемуся брендбуку компании; участие в разработке и создании макетов, декораций; декорирование гипермаркета в период праздников; заказ необходимого материала.

г. Одесса, режиссер визуальных эффектов в Unicorn Media

Медиакомпания ищет специалиста, который вовремя сдает видеоролики. Важно: уметь работать с программами Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D/Blender; владеть приложениями с VFX-эффектами на высоком уровне.

г. Киев, продюсер рекламы в Guys Who Shoot

Креативный видеопродакшн, специализирующийся на создании ярких digital-реклам, приглашает на работу специалиста, который будет вести проекты от старта до финала. Подробности о вакансии смотрите в описании вакансии.

Буковель, вожатый-аниматор в «Сервис-Делюкс»

В детский лагерь требуется работник с опытом работы по организации и проведению развлекательных программ для детей. Обещают карьерное развитие. Важно: проживание и питание на средства работодателя.

г. Киев, режиссер монтажа программы «Факты недели» в Starlight Media

Задание: оперативная и качественная обработка материалов для эфира; монтаж сюжетов; частичный подбор видео, сотрудничество с журналистами; креативный постпродакшн сюжетов; внесение правок на основе фидбека.

г. Кропивницкий, художник-оформитель в «Эпицентр К»

Что требуется: профильное образование и знание CorelDraw. Предпочтение отдадут тем, кто умеет работать с плотером и офисной техникой (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, 3D Max).

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Ранее мы писали, что рынок труда заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач, инженер дронов, помощник стоматолога, разведчик, контент-специалист и другие.

Но основными вызовами для украинского рынка труда в 2025 году остается кадровый дефицит и необходимость адаптации рынка к новым реалиям, а также растущая роль инклюзии и переквалификации работников.

Также эксперты считают, что из-за искусственного интеллекта работы лишатся примерно 300 миллионов человек в мире. Согласно прогнозам, 25% мирового рынка труда будет автоматизировано.

Хотя, по мнению экпертов, ИИ меньше всего грозит таким трудоемким профессиям: строителям, монтажникам и сотрудникам в сфере обслуживания.

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