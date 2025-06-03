Жилье и питание: ТОП-7 вакансий с высокой зарплатой — Finance.ua

Жилье и питание: ТОП-7 вакансий с высокой зарплатой Сегодня 15:00 — Личные финансы

Жилье и питание: ТОП-7 вакансий с высокой зарплатой

около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья. Ранее мы писали , что в течение первых четырех месяцев 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось

Лидерами по числу таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.

Сегодня эксперты подготовили подборку актуальных вакансий для тех, кто хочет получить работу и бесплатное жилье.

Об этом сообщает Work.ua.

г. Киев / командировки по Украине, зарплата — 60 000−80 000 грн

Главные требования — желание работать и учиться, аналитическое мышление и наличие водительского удостоверения категории B. Профильное образование будет преимуществом, но не обязательно, обещают обучить с нуля.

Обязанности: управление агродроном для внесения удобрений и СЗР, картографирование полей, контроль полетов и технического состояния техники, ведение отчетности и сотрудничество с агрономами.

Агентство обеспечивает жилье, питание, транспорт, спецодежду, технику и поддержку на всех этапах. После сезона есть возможность карьерного роста.

г. Киев, зарплата от 55 тыс.

Транспортная компания «ПАН Логистик» ищет водителей категории СЕ (как мужчин, так и женщин) для внутренних грузовых перевозок по Украине.

Кандидаты должны иметь водительское удостоверение категории СЕ, ЧИП-карту, опыт работы от 1 года, навыки управления полуприцепами, знание дорог Украины и технические знания о грузовых авто. Ценятся ответственность, дисциплинированность и порядочность.

Компания предлагает вахтенный график (15/15 или 20/10), жилье и бронирование (при необходимости), постоянную техническую поддержку, комфортные условия на базах.

г. Киев, зарплата 35 000−40 000 грн.

Ресторан крымскотатарской кухни Musafir находится в поисках повара-мясника.

Нужны кандидаты с опытом работы на кухне, любовью к кулинарии и готовностью работать с традиционными крымскотатарскими блюдами. Обязательно знание обвалки мяса, также важны ответственность и умение работать в команде.

Сразу две вакансии, на которых предусмотрено обеспечение жильем, разместило ЧАО «Киевспецтранс»:

г. Киев, зарплата 35 000−40 000 грн.

«Киевспецтранс» нужен водитель мусоровоза (район Виноградарь). На должность могут претендовать мужчины и женщины с опытом управления крупногабаритным транспортом.

Работа предусматривает полную занятость с шестидневным графиком (воскресенье — выходной). Возможен вахтенный график.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты, бесплатное жилье для неместных, а также развозку до ближайших станций метро. Также для работников есть бронирование.

м. Киев, зарплата 35 000 — 40 000 грн

Грузчик. На должность рассматривают как мужчин, так и женщин. Опыт работы не требуется.

Работа предусматривает шестидневный график с выходным в воскресенье, возможен вахтенный формат.

г. Киев, зарплата 35 000−40 000 грн.

Ожидают кандидатов с опытом работы от 1 года, ответственных, пунктуальных, с желанием учиться и развиваться. Необходимые навыки: сварка полуавтоматом, работа с нержавейкой и черным металлом.

Полная занятость: работа в магазине 5 дней в неделю. Дополнительно предоставляется жилье. Также предусмотрены премии.

г. Полтава, зарплата 35 000−40 000 грн

На должность рассматривают ответственных, пунктуальных, организованных людей даже без опыта — в компании готовы обучать. Среди основных требований: внимательность, дисциплинированность, честность и умение работать в команде. В обязанности входит сопровождение грузов и контроль доставки.

Компания предлагает пятидневный график, ежегодный отпуск и больничные. Есть бонусы за стаж, комплексные обеды, спецодежда и развозка в пределах города.

Больше вакансий с жильем смотрите по ссылке.

Напомним отрасли рынка труда, где чаще всего работникам предлагают бесплатное проживание:

Область обслуживания. Отели, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах.

Отели, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах. Сельское хозяйство. Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе.

Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе. Производство. Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития своим работникам.

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