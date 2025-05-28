В Украине более половины вакансий от работодателей для квалифицированных рабочих — Finance.ua

В Украине более половины вакансий от работодателей для квалифицированных рабочих Сегодня 10:02

В Украине более половины вакансий от работодателей для квалифицированных рабочих

Более половины вакансий, предлагаемых работодателями, рассчитаны для квалифицированных рабочих.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

«Более половины всех вакансий, которые планируют предприятия открывать, — это квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию машинооборудования, самые простые профессии. То есть это люди без высшего образования. …Профиль безработных в Украине, которые зарегистрированы в Государственной службе занятости, большинство этих людей — люди с высшим образованием, которые хотят работу, которая отвечает их квалификации, их образованию. А большинство вакансий, о которых сообщают в ту же службу занятости, это как раз вакансии квалифицированных рабочих», — сказал Завгородний.

Каких вакансий больше всего

В частности, по данным совместного исследования МОН и международных партнеров относительно рынка труда, которые привел Завгородний:

26% вакансий открыты для квалифицированных рабочих с инструментом,

25% - для рабочих по обслуживанию оборудования,

12% - для простейших профессий,

7% - для работников в сфере торговли и услуг,

6% - для руководителей,

4% - для технических служащих.

Кроме того, по его словам, работодатели часто жалуются на то, что знания специалистов не отвечают потребностям рынка труда, а также не нехватку специалистов по тем или иным специальностям.

Над чем работает государство

Как отметил Завгородний, государство пытается решить вопрос такого дисбаланса, развивая такое направление, как образование взрослых.

«Министерство образования и Министерство экономики очень много делают для того, чтобы взрослые в Украине, это безработные, ветераны, внутренне перемещенные лица, женщины, просто взрослые, которые хотят изменить свою профессию, могли быстро овладеть новой профессией или специальностью и сразу пойти работать. Мы работаем с бизнесами, работаем с международными организациями, Государственной службой занятости. И за последние несколько лет таких программ, где взрослые могут прийти и переучиться, существует сотни… Это обучение уже прошли десятки тысяч человек, только в заведениях профессионально-технического образования за прошлый год. И мы надеемся, что их количество будет только увеличиваться», — сказал Завгородний.

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Также, добавил он, второе направление работы — инфраструктурное, которое касается обновления мастерских профтехов, оборудования, где также могут приобретать новые профессии или переобучаться взрослые. В рамках этого проекта, как отметил замминистра, планируется ежегодно обновлять не менее 100 мастерских, лабораторий, пространств в заведениях профессионально-технического, профессионального высшего образования.

«Только за субвенцию из государственного бюджета в прошлом году обновили 88 мастерских, в этом году обновим 89 мастерских, а вместе с международными партнерами — это еще более 50 мастерских ежегодно», — сказал Завгородний.

Кроме того, в этом году продолжается обновление всех стандартов образования в профессиональном высшем образовании.

«Мы постоянно, ориентируясь на новые профессиональные стандарты, разрабатываем программы в профессиональном образовании как краткосрочные программы для взрослых, так и долгосрочные программы, по которым учатся соискатели образования во всех этих заведениях», — сказал Завгородний.

По его словам, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о профессиональном образовании, который предусматривает финансовую автономию для учреждений профессионального образования, наблюдательные советы, которые будут состоять из представителей работодателей, что позволит работодателям больше влиять на те же образовательные программы и на содержание образования, внедрение грантов на образование по дуальной форме.

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