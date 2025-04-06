Какие страны мира увеличивают туристические налоги для путешественников — Finance.ua

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Какие страны мира увеличивают туристические налоги для путешественников

Мир
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Какие страны мира увеличивают туристические налоги для путешественников
Какие страны мира увеличивают туристические налоги для путешественников, Фото: freepik
В последние годы на фоне роста популярности туризма ключевые аттракции мира рассматривают повышение туристических налогов для регулирования потока посетителей и финансирования инфраструктуры.
Об этом пишет visitworld.today.

В каких странах возрастут налоги для путешественников

Греция. Страна вводит сезонный туристический сбор, чтобы решить проблему перенаселенности в пик сезона.
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В низкий сезон (с ноября по март) плата будет составлять 2 евро в день. А уже в высокий (с апреля по октябрь) — 8 евро в день.
Такой подход поощряет путешествия в непиковый период и помогает более равномерно распределить количество туристов в течение года. Дополнительный доход пойдет на адаптацию к изменению климата и предотвращение катастроф.

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В то же время на греческих островах Санторини и Миконос будет взиматься еще более высокий налог в размере 20 евро за ночь.
Италия. О пробном туристическом налоге в Венеции в часы пик было объявлено в 2024 году, в этом году сбор будет продлен.
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Посетители, въезжающие в город с 8:30 до 16:00 в определенные даты в апреле, мае, июне и июле должны будут уплатить налог в размере 5 евро.
Соединенное Королевство. С июля 2026 г. Шотландия введет первый туристический налог, известный как сбор с посетителей.
Туристы будут платить 5% от стоимости проживания в гостиницах, гостевом доме и Airbnbs.
Плата будет применяться ко всем ночевкам, для бронирований, сделанных после 1 октября 2025 года.
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Португалия. С января 2025 года на Азорских островах ввели плату в размере 2 евро с человека за ночь.
Также туристический налог взимается в еще 13 городах, включая Лиссабон и Порту. Деньги потратят на поддержку местной инфраструктуры и услуг.
Нидерланды. Амстердам увеличил туристический налог до 12,5% стоимости проживания, что является одним из самых высоких ставок в Европе.
Начиная с 2025 года, круизные пассажиры также будут сталкиваться с более высоким сбором: с 14 евро до 14,50 евро с человека. Эти изменения направлены на управление туризмом в городе и финансирование местных услуг.
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Франция. Страна вводит многоуровневую систему туристического налога на основе типов размещения:
  • дворцы: 15,60 евро с человека за ночь;
  • пятизвездочные отели: 11,38 евро за ночь;
  • четырехзвездочные отели: 8,45 евро за ночь;
  • кемпинг: 1,95 евро за ночь;
  • неклассифицированное жилье: до 15,60 евро за ночь.
Эта инициатива является частью более широкой стратегии Франции по получению прибыли от туристической инфраструктуры и управлению влиянием большого количества посетителей.
Таиланд. С середины 2025 года в Таиланде вводится новый туристический налог:
  • 300 бат (около 7 долларов США) для посетителей, прибывающих наземным транспортом;
  • 150 бат (3,5 доллара США) для путешественников, прибывающих по морю.
Полученный доход поддержит развитие туризма и усилия по устойчивому развитию в стране.
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Испания. На Балеарских островах, включая Ибицу, Майорку и Менорку, налог на экологически чистый туризм (ITS) значительно увеличится. В высокий сезон тарифы на размещение увеличатся с 4 до 6 евро с человека за ночь.
Для круизных пассажиров плата вырастет втрое с 2 до 6 евро за ночь. Кроме того, власти рассматривают возможность введения платы за аренду автомобилей анализируя объем выбросов и применение более строгих правил аренды жилья.
Новая Зеландия. В стране значительно повысили международный сбор с 35 до 100 новозеландских долларов с октября 2024 года.
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Дополнительные средства будут использованы для финансирования проектов устойчивого туризма и инициатив по сохранению окружающей среды.
Япония рассматривает предложение повысить существующий туристический налог с 1000 иен до 5000 иен с человека. Это значительное увеличение имеет целью обуздать чрезмерный туризм и финансировать инициативы, улучшающие впечатления от посетителей, сохраняя культурные объекты.
Гавайи. В 2025 году планируется ввести «налог на влияние климата» в размере 25 долларов США за посетителя.
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Денежные средства будут направлены на мероприятия по охране окружающей среды, такие как содержание пляжей и создание противопожарных полос, для решения проблем, связанных с изменением климата и чрезмерным туризмом.
Изменения в размерах туристических налогов отражают глобальную тенденцию введения налогов на туризм как инструментов управления влиянием посетителей, финансирования инфраструктуры и содействия экологическим практикам путешествий.
Путешественникам следует учитывать эти дополнительные расходы и корректировать свой бюджет во время путешествий.
По материалам:
visitworld.today
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