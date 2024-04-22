Электронные повестки: предусмотрены ли они новым законом о мобилизации — Finance.ua

Электронные повестки: предусмотрены ли они новым законом о мобилизации Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Электронные повестки: предусмотрены ли они новым законом о мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, введенные через полномасштабное вторжение россии. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Недавно в Украине был принят закон о мобилизации.

Документ позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью. Специалисты портала sud.ua рассказали , предусмотрено ли в новом законе вручение электронных повесток.

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Первая редакция законопроекта № 10 449 предусматривала, что «повестка о вызове в ТЦК может быть направлена ​​гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста». Также в статье 22 закона о мобилизации в редакции, одобренной парламентом в первом чтении, предполагалось, что «днем вручения повестки о вызове в ТЦК является:

день вручения такой повестки под расписку;

день получения ТЦК уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет". «Если повестка о вызове в ТЦК направлена ​​в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста позже 17 часов, такая повестка считается врученной в рабочий день, следующий за днем ​​ее отправления, независимо от поступления в ТЦК уведомления о ее доставке», — говорилось в документе.

Так, в первой редакции законопроекта была определенность относительно того, когда повестка считается врученной.

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Но при подготовке документа ко второму чтению соответствующие нормы из законопроекта были изъяты. В законе о мобилизации нет никаких норм о том, должны ли эти повестки быть в бумажном или электронном виде, с какого момента они считаются врученными/доставленными.

Так, в статье 22 прописана норма, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦПАУ или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения. В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

При этом определено, что в повестке о вызове в ТЦК указываются, кроме ФИО и даты рождения гражданина, которому адресована повестка, цели вызова в ТЦК и т. п. , также и «подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку».

В документе также отмечается, что «при вручении повестки ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также предъявить служебные удостоверения».

«Итак, с одной стороны, речь идет о том, что повестка может содержать подпись должностного лица ТЦК в электронном виде, и сама повестка как документ может „формироваться“ (т.е. создаваться в цифровом виде), с другой — речь идет о физическом вручении такой повестки», — говорится в сообщении.

Новый закон предусматривает, что Кабмин в Порядке проведения призыва граждан на военную службу отдельно урегулирует порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК, воинские части ВСУ и т. д. То есть среди прочего и вручение повесток.

Также правительство установит в этом документе процедуру проверки военно-учетных документов граждан, уточнение персональных данных военнообязанных и резервистов и внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы.

«Закон не дает прямого ответа на вопрос, могут ли вручить повестку в электронном виде — он не предусматривает ни такой процедуры, ни запрета на ее введение Кабмином», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

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украинские мужчины в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за границей, и не тратили время на оформление повесток в Украине.



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