Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста — Finance.ua

Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста Сегодня 11:02 — Личные финансы

Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста, Фото: gazetadp

В Украине военнообязанных граждан могут информировать о необходимости обратиться в ТЦК по повесткам в почтовых ящиках. За неявку по повестке предусмотрена ответственность.

О том, как узнать, выписали ли штраф в такой ситуации и нужно ли его платить, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цибулько.

Как узнать, выписали ли штраф

По ее словам, выписали ли штраф за неявку по повестке, если ее бросили в почтовый ящик, можно только при проверке, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств.

Также человек может проверить, открыто ли в отношении него исполнительное производство, с помощью «Дії».

Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210−1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За нарушение этой статьи на человека может быть возложена обязанность уплатить штраф", — обращает внимание Анастасия Цибулько.

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Какую сумму штрафа можно получить

Если правонарушение совершено впервые, то размеры штрафов таковы:

на граждан — от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);

на должностных лиц — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

Однако если ситуация повторяется, сумма меняется:

на граждан — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).

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Нужно ли платить такой штраф

Анастасия Цибулько отмечает, что вкладывать повестку в почтовый ящик — незаконно в соответствии с действующим законодательством.

«Согласно постановлению Верховного Суда от 14 декабря 2021 года, надлежащим образом врученной считается только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении», — объясняет эксперт.

Она подчеркнула, что если человек платит этот штраф — это означает, что он признает свою вину в совершении этого правонарушения, хотя незаконные действия совершили именно ТЦК и СП.

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«Если такая ситуация снова повторится, то человеку выпишут еще больший штраф за повторное совершение правонарушения. Более того, Национальной полиции Украины будет предоставлено право осуществить в отношении такого лица административное задержание за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации», — предупреждает юрист.

Специалист добавляет, чтобы избежать этих последствий, не следует оплачивать такой штраф.

«Его следует обжаловать в судебном порядке. Для подачи обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что если вам вручили повестку путем направления на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам нужно подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления», — рекомендует она.

за уклонение от мобилизации, однако конкретная сумма пока не определена. Напомним, правительство активно работает над рассмотрением поправок к законопроекту о мобилизации. Предложенные правительством поправки предполагают увеличение штрафоводнако конкретная сумма пока не определена.

Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.

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