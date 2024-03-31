Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста — Finance.ua
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Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста

Личные финансы
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Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста
Нужно ли платить штраф за неявку в ТЦК, если повестку бросили в почтовый ящик: разъяснение юриста, Фото: gazetadp
В Украине военнообязанных граждан могут информировать о необходимости обратиться в ТЦК по повесткам в почтовых ящиках. За неявку по повестке предусмотрена ответственность.
О том, как узнать, выписали ли штраф в такой ситуации и нужно ли его платить, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цибулько.
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Как узнать, выписали ли штраф

По ее словам, выписали ли штраф за неявку по повестке, если ее бросили в почтовый ящик, можно только при проверке, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств.
Также человек может проверить, открыто ли в отношении него исполнительное производство, с помощью «Дії».
Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210−1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За нарушение этой статьи на человека может быть возложена обязанность уплатить штраф", — обращает внимание Анастасия Цибулько.
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Какую сумму штрафа можно получить

Если правонарушение совершено впервые, то размеры штрафов таковы:
  • на граждан — от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);
  • на должностных лиц — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).
Однако если ситуация повторяется, сумма меняется:
  • на граждан — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).
  • на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).
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Нужно ли платить такой штраф

Анастасия Цибулько отмечает, что вкладывать повестку в почтовый ящик — незаконно в соответствии с действующим законодательством.
«Согласно постановлению Верховного Суда от 14 декабря 2021 года, надлежащим образом врученной считается только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении», — объясняет эксперт.
Она подчеркнула, что если человек платит этот штраф — это означает, что он признает свою вину в совершении этого правонарушения, хотя незаконные действия совершили именно ТЦК и СП.
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«Если такая ситуация снова повторится, то человеку выпишут еще больший штраф за повторное совершение правонарушения. Более того, Национальной полиции Украины будет предоставлено право осуществить в отношении такого лица административное задержание за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации», — предупреждает юрист.
Специалист добавляет, чтобы избежать этих последствий, не следует оплачивать такой штраф.
«Его следует обжаловать в судебном порядке. Для подачи обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что если вам вручили повестку путем направления на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам нужно подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления», — рекомендует она.
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Напомним, правительство активно работает над рассмотрением поправок к законопроекту о мобилизации. Предложенные правительством поправки предполагают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации, однако конкретная сумма пока не определена.
Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.
По материалам:
РБК-Україна
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