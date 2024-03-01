Польские водители притворяются украинцами, чтобы не платить штрафы: СМИ раскрыли схему — Finance.ua

Польские водители притворяются украинцами, чтобы не платить штрафы: СМИ раскрыли схему Сегодня 20:33 — Технологии&Авто

Польские водители притворяются украинцами, чтобы не платить штрафы: СМИ раскрыли схему

Польские водители придумали способ избежать штрафа после фотофиксации нарушения Правил дорожного движения (ПДД). После получения сообщения поляки указывают, что за рулем автомобиля на момент нарушения якобы находился гражданин Украины или беларуси. В результате польская полиция не может идентифицировать нарушителя и выписать штраф, поскольку не имеет доступа к соответствующим базам данных.

Об этом узнало издание Rzeczpospolita . Схема стала популярна после повышения размеров штрафов для водителей.

Ранее, если хозяин авто не называл имя нарушителя, полиция автоматически штрафовала владельца на 500 злотых (около 4700 грн). Многие автолюбители шли на это, например, во избежание получения штрафных баллов.

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Но как только штрафы стали в разы выше — 2000−4000 злотых (до 38 тыс. грн) — такой вариант стал не выгодным. Теперь водителям выгоднее указывать лицо, находившееся за рулем во время нарушения правил дорожного движения.

«Однако творчество поляков не знает границ. Они пользуются лазейкой в ​​правовой системе, а точнее отсутствием эффективных систем обмена персональными данными и информацией о водителях между службами стран, входящих в Европейское сообщество, и странами, не входящими в него. Они просто предоставляют данные о человеке из страны, не входящей в ЕС. Службы таких стран, как беларусь и Украина, сотрудничают с польской полицией, поэтому проверка правдивости информации о потенциальном виновнике правонарушения не невозможна, но вероятность такого события невелика. В результате большинство дел такого типа прекращаются, когда доходят до суда», — объяснило издание.

При этом в случае, если данные все же признают ложными, автовладельцу будет грозить лишение свободы сроком до 3 лет. Такое наказание предусматривает ч. 1 ст. 233 УК Польши.

«Конечно, не каждый водитель пытается обойти правила. Однако если кто-то получает фото с камеры контроля скорости и не указывает правильные данные водителя, он должен учитывать последствия, если только он действительно не сдал транспортное средство в аренду лицу, не являющемуся гражданином ЕС» , — отмечается в материале.

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Обозреватель По материалам:

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