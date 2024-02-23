За какие нарушения ПДД можно получить серьезные штрафы — Finance.ua

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За какие нарушения ПДД можно получить серьезные штрафы

Технологии&Авто
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За какие нарушения ПДД можно получить серьезные штрафы
За какие нарушения ПДД можно получить серьезные штрафы
В январе 2024 года в Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Об этом сообщалось на сайте Главного сервисного центра МВД. При этом с 4 мая 2024 года транспортные средства, на которых проводится практическое обучение и сдача экзаменов, будут обозначаться буквой «Н», а не «У».
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Напомним, что нарушение ПДД может привести к серьезным последствиям, и в Украине за некоторые нарушения предусмотрена жесточайшая ответственность.
Об этом пишет SUVNews.
Нарушения ПДД, за которые можно получить серьезные штрафы или даже лишение водительских прав:
  • Превышение скорости: Это одно из самых распространенных нарушений, за которое предусмотрены значительные штрафы. Особенно трудным считается превышение скорости в населенных пунктах или на дорогах с повышенной опасностью.
  • Пьяное вождение: Это серьезное нарушение, за которое предусмотрены крупные штрафы, а также возможность лишения водительских прав на длительный срок. Это правило направлено на предотвращение серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые могут иметь фатальные последствия.
  • Игнорирование знаков светофора и пешеходных переходов: Это может привести к серьезным последствиям для пешеходов и других водителей. Поэтому за такие нарушения предусмотрены значительные штрафы и возможность лишения водительских прав.
  • Вождение без водительского удостоверения или разрешения на управление транспортным средством: Это серьезное нарушение, которое может иметь тяжелые правовые последствия. Без соответствующих документов водитель не имеет права управлять транспортным средством и за такое нарушение предусмотрены значительные штрафы и возможность лишения водительских прав.
  • Намеренное создание опасности на дороге: Это нарушение охватывает широкий спектр действий, от опасного обгона до отказа оказать помощь участникам дорожного движения в случае аварии.
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К слову, Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС. Так, Евросоюз вводит новые правила, по которым решение о лишении водительских прав начнет действовать на всей территории ЕС.
Все такие решения в дальнейшем должны будут передаваться в государство-член ЕС, которое выдало водительское удостоверение, отвечающее за выполнение этих правил.
По оценке Европарламента, водительских прав следует лишать таких серьезных нарушений: вождение авто в нетрезвом состоянии, причинение аварии со смертельным исходом и управление без прав. Водительские права предлагается изымать за превышение скорости более чем на 50 км/ч на шоссе или 30 км/ч в населенном пункте.

Справка Finance.ua:

Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД:
  • Уплатить штраф за нарушение ПДД нужно в течение 15 календарных дней со дня вынесения постановления.
  • Если водитель обжалует постановление, оплачивать штраф не нужно до решения вопроса в суде.
  • В случае же неуплаты штрафа в предусмотренный срок постановление передается на принудительное взыскание в отдел исполнительной службы. В порядке принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается двойной размер штрафа и расходы по исполнительному производству.
  • За неуплату 340 грн штрафа, во время очередной остановки автомобиля полицией, машину задержат и доставят на штрафплощадку. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля на штрафплощадке — из кармана водителя, возмещение таких расходов не предусмотрено.

За что чаще всего штрафуют водителей в Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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