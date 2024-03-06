В Украине планируют пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков — Finance.ua

В Украине планируют пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков Сегодня 15:46 — Казна и Политика

В Украине планируют пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков

В Укртрансбезопасности намерены пересмотреть размеры административно-хозяйственных штрафов для автомобильных перевозчиков с целью их дифференциации в соответствии с общественным ущербом, причиненным правонарушением.

Об этом в ходе публичного отчета о результатах деятельности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте сообщил первый заместитель председателя Укртрансбезопасности Юрий Марценишин, передает Укринформ.

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«В ходе заседания рабочей группы, созданной для рассмотрения вопроса об усилении ответственности нелегальных перевозчиков, мы получили много вопросов и о действующих санкциях за нарушение. И мы поняли, что нам нужно сделать отдельную рабочую группу, которая разработает изменения в статью 60 закона „Об автомобильном транспорте“. Основная идея — распределить штрафные санкции за правонарушения на автомобильном транспорте в соответствии со степенью причиненного ими общественного ущерба или степени опасности. То есть, чтобы не было, например, взыскания в 17 тыс. грн за отсутствие у водителя какого-то документа», — сказал Марценишин.

Он подчеркнул, что речь идет именно о дифференциации размеров штрафов, а не об их повышении.

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«Возможно, за какие-то определенные нарушения будет повышение. Но в основном за некоторые правонарушения предусмотрена более низкая санкция, чем действующая на сегодняшний день», — подчеркнул представитель Укртрансбезопасности.

По словам главы ведомства Евгения Зборовского, на несправедливость действующих санкций неоднократно обращали внимание сами перевозчики. В частности, на их незначительный размер.

Некоторые перевозчики даже нам говорят, что штрафы маленькие. Добросовестные перевозчики говорят, что они возят законно, штрафов не боятся, а для недобросовестных конкурентов 17 тысяч или даже 34 тысяч гривен, если их два раза поймают, это несущественный штраф. Поэтому его следует поднять", — сказал Зборовский.

Укрінформ По материалам:

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