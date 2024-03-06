В Украине планируют пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков — Finance.ua

В Украине планируют пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков
В Укртрансбезопасности намерены пересмотреть размеры административно-хозяйственных штрафов для автомобильных перевозчиков с целью их дифференциации в соответствии с общественным ущербом, причиненным правонарушением.
Об этом в ходе публичного отчета о результатах деятельности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте сообщил первый заместитель председателя Укртрансбезопасности Юрий Марценишин, передает Укринформ.
«В ходе заседания рабочей группы, созданной для рассмотрения вопроса об усилении ответственности нелегальных перевозчиков, мы получили много вопросов и о действующих санкциях за нарушение. И мы поняли, что нам нужно сделать отдельную рабочую группу, которая разработает изменения в статью 60 закона „Об автомобильном транспорте“. Основная идея — распределить штрафные санкции за правонарушения на автомобильном транспорте в соответствии со степенью причиненного ими общественного ущерба или степени опасности. То есть, чтобы не было, например, взыскания в 17 тыс. грн за отсутствие у водителя какого-то документа», — сказал Марценишин.
Он подчеркнул, что речь идет именно о дифференциации размеров штрафов, а не об их повышении.
«Возможно, за какие-то определенные нарушения будет повышение. Но в основном за некоторые правонарушения предусмотрена более низкая санкция, чем действующая на сегодняшний день», — подчеркнул представитель Укртрансбезопасности.
По словам главы ведомства Евгения Зборовского, на несправедливость действующих санкций неоднократно обращали внимание сами перевозчики. В частности, на их незначительный размер.
Некоторые перевозчики даже нам говорят, что штрафы маленькие. Добросовестные перевозчики говорят, что они возят законно, штрафов не боятся, а для недобросовестных конкурентов 17 тысяч или даже 34 тысяч гривен, если их два раза поймают, это несущественный штраф. Поэтому его следует поднять", — сказал Зборовский.
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