Правила техосмотра для ряда автоперевозчиков в Украине планируют изменить — Finance.ua

Правила техосмотра для ряда автоперевозчиков в Украине планируют изменить Сегодня 10:00 — Технологии&Авто

В Украине предлагают отменить двойную плату за техническое освидетельствование (ТО) для автоперевозчиков, которые ездят за границу.

Речь идет о внутреннем ТО и техосмотре по европейским стандартам. В настоящее время перевозчики вынуждены платить за оба.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде № 9145. Его автором стал народный депутат, заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко («Слуга народа»).

Документ предусматривает уравнение документов, подтверждающих прохождение технического контроля в соответствии с действующими международными договорами. То есть фактически предлагается установить необходимость прохождения одного ТО, а не двух.

«Это снизит финансовое давление на бизнес, так как отменит необходимость прохождения перевозчиками нескольких одинаковых видов технического контроля транспортного средства. Это особенно важно в условиях военного положения, когда украинский бизнес, как и вся Украина, переживает трудные времена», — говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, уравнение сертификатов ускорит евроинтеграционные процессы в транспортной сфере Украины, считает автор документа. «В это трудное для страны время, с одной стороны, мы должны уменьшать финансовую нагрузку на автоперевозчиков, а с другой стороны ускорять евроинтеграционные процессы», — отметил Крейденко.

Ранее в марте Украина и Европейский Союз (ЕС) продолжили т.н. транспортный безвиз, то есть соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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Обозреватель По материалам:

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