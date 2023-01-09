Обязательный техосмотр автомобилей в Украине: быть или не быть — Finance.ua

Обязательный техосмотр автомобилей в Украине: быть или не быть Сегодня 08:08 — Личные финансы

Обязательный техосмотр автомобилей в Украине: быть или не быть

В кругах украинских автомобилистов ходят слухи о введении обязательного технического осмотра легковых автомобилей уже с января 2023 года. Что происходит на самом деле и к чему готовиться украинским водителям — рассказали эксперты Института исследований авторынка.

Обязательный техосмотр в Украине точно будет

Для вступления Украины в Европейский Союз наша страна должна ввести основные, унифицированные для всех стран-членов стандарты. Все директивы и сроки их внедрения прописаны в соответствующем плане мер, утвержденном Кабмином.

Среди прочего несколько пунктов касаются введения обязательного технического осмотра в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС, которая описывает общие требования к процедуре во всех странах-членах ЕС. То есть это общеевропейская практика — там нет страны, где обязательный технический осмотр отсутствовал бы.

Положения, касающиеся обязательного технического осмотра, описаны в пунктах 1797, 1798 и 1800. В их пределах следует разработать механизм проведения обязательной проверки пригодности колесных транспортных средств к эксплуатации, правила обучения и экзаменования экспертов, порядок работы соответствующих учебных центров, предложить законопроект и обсудить его с экспертами ЕС. При этом речь идет не только об автомобилях, пересекающих границу со странами Евросоюза, а обо всех транспортных средствах, зарегистрированных в Украине.

Поэтому, как говорят специалисты, техническое освидетельствование в Украине точно введут, вопрос только, в каком виде и когда.

Кто будет проверять автомобили?

Европейская практика проведения техосмотра подразумевает проверку автомобилей на специализированных станциях, предназначенных исключительно для этой процедуры. То есть это не классические станции технического обслуживания, занимающиеся ремонтом машин. В Германии, например, регулярный технический осмотр проводит известная группа компаний TÜV, в Польше вообще функционирует свободный рынок — станции принадлежат разным владельцам и конкурируют между собой.

Читайте также Стало известно, сколько будет стоить техосмотр в Украине

Каким будет конечный вариант законопроекта об обязательном техническом осмотре, пока не известно. Однако, скорее всего, в Украине его будут проводить частные компании, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных экспертов — к примеру, те, которые уже сегодня проводят техосмотр коммерческих транспортных средств и сертификацию «свежепригнанных» машин.

Что будут проверять

При проверке технического состояния будут проверяться элементы, влияющие на безопасность и экологию. В частности, тормозная система, рулевой механизм, осветительные приборы, колеса, ходовая часть и другие основные узлы и агрегаты. А также будут фиксировать пробег автомобиля в едином реестре транспортных средств.

При этом будут проверять машины по действующим на момент ее изготовления стандартам. То есть, от автомобиля 1986 года выпуска потребуют соблюдения стандартов именно 1986 года: машина просто должна быть исправна. Никто не потребует установки каталитического нейтрализатора на этот автомобиль. Однако, если конструкцией он предусмотрен, а по факту удален, у вас могут быть проблемы.

Периодичность обязательного техосмотра

Нормы Евросоюза устанавливают минимальные сроки проведения обязательного техосмотра. Новый автомобиль должны впервые проверять через четыре года после первой регистрации, все остальные автомобили — каждые 2 года. Однако каждая из стран-членов ЕС имеет право проводить техническое освидетельствование чаще. К примеру, в Польше частные легковушки проверяют ежегодно.

Дополнительно, по собственному усмотрению, каждая из стран имеет право обязать владельцев авто проходить техосмотр вне очереди: после серьезных ДТП, во время которых были повреждены элементы безопасности авто; если автомобиль был модифицирован или переоборудован; при смене владельца машины, и когда пробег превысил 160 тысяч километров.

Ретро-автомобили, получившие такой статус в соответствии с действующими процедурами, в большинстве стран ЕС освобождены от обязательного технического осмотра.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.