Стало известно, сколько будет стоить техосмотр в Украине — Finance.ua

Стало известно, сколько будет стоить техосмотр в Украине Сегодня 13:35 — Технологии&Авто

Уже в 2023 году в Украине могут вернуть обязательный технический осмотр грузовых и легковых автомобилей.

MMR узнал, во сколько обойдется проверить авто на соответствие.

Так, если процедура техосмотра начнет работать,

проверка коммерческих легковых автомобилей будет стоить чуть больше 1000 гривен,

за автобус и грузовик придется заплатить от 1500 гривен.

Также могут быть введены штрафные санкции за несвоевременный техосмотр. Например, штраф за «просроченное» ТО могут взыскать 3400 гривен, а повторное нарушение обойдется владельцу авто в 17000 гривен.

При этом, даже получив штраф за не пройденный в срок техосмотр, провести его все равно будет необходимо.

Ранее стало известно расчетное время обязательного технического контроля за транспортным средством общего назначения, которое максимально составляет:

прицепы (полуприцепы) — 30 (40) минут.

легковые автомобили — 40 минут.

грузовые автомобили — 60 минут.

автобусы — 65 минут.

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