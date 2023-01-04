Стало известно, сколько будет стоить техосмотр в Украине — Finance.ua
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Стало известно, сколько будет стоить техосмотр в Украине

Технологии&Авто
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Уже в 2023 году в Украине могут вернуть обязательный технический осмотр грузовых и легковых автомобилей.
MMR узнал, во сколько обойдется проверить авто на соответствие.
Так, если процедура техосмотра начнет работать,
  • проверка коммерческих легковых автомобилей будет стоить чуть больше 1000 гривен,
  • за автобус и грузовик придется заплатить от 1500 гривен.
Также могут быть введены штрафные санкции за несвоевременный техосмотр. Например, штраф за «просроченное» ТО могут взыскать 3400 гривен, а повторное нарушение обойдется владельцу авто в 17000 гривен.
При этом, даже получив штраф за не пройденный в срок техосмотр, провести его все равно будет необходимо.
Ранее стало известно расчетное время обязательного технического контроля за транспортным средством общего назначения, которое максимально составляет:
  • прицепы (полуприцепы) — 30 (40) минут.
  • легковые автомобили — 40 минут.
  • грузовые автомобили — 60 минут.
  • автобусы — 65 минут.
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По материалам:
mmr.ua
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