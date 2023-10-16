«Киевпасстранс» назвал реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева — Finance.ua
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«Киевпасстранс» назвал реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева

Личные финансы
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«Киевпасстранс» назвал реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева
«Киевпасстранс» назвал реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева
Реальная стоимость билета в общественном транспорте составляет от 20 до 24 гривен
Это следует из расчетов «Киевпасстранс», переданных по запросу активиста из группы «Пассажиры Киева» Павла Постоенко.
Отмечается, что, учитывая экономические изменения, тарифы на электрическую энергию выросли вдвое, стоимость топлива повысилась на 73%, а минимальная заработная плата — на 80%. В результате, реальная себестоимость проезда для одного пассажира превышает действующий тариф почти в 2,5−3 раза.
Впрочем, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, до конца войны в Киеве стоимость проезда в общественном транспорте расти не будет.
Проезд в коммунальных автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене Киева составляет 8 гривен. В то же время, стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков в среднем колеблется от 10 до 15 гривен в зависимости от протяженности маршрута. Стоимость проезда в городской электричке — 15 гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте взимается не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе. Такие изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты;
  • если пассажир не совершит парную поездку до вечера, списание за одну состоится после 21:00. Если вторая поездка происходит после 22:00, система в течение следующего дня будет ждать еще одной поездки, чтобы списать средства за две сразу. И если не дождется — спишет деньги снова после 21:00.
  • также с июля 2023 года жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте, просто приложив свой iPhone или Apple Watch к валидатору.
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