Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект — Finance.ua
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Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект

Технологии&Авто
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Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект
Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект
В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега подержанных транспортных средств. Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 10 216.

Почему это нужно?

Как говорится в пояснительной записке к документу, практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена на сегодняшний день.
Поэтому, чтобы не допустить введения в заблуждение покупателей, предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, обнаруженную при регистрации (перерегистрации) ТС.

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Также предлагается определить органом, который будет составлять протоколы об административных правонарушениях, Национальную полицию Украины.

Какие штрафы предлагают установить

Фальсификация пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, выявленным при регистрации (перерегистрации) транспортного средства — влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500−17 000 грн).
За повторное нарушение будут наказываться наложением штрафа от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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