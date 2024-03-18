Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект Сегодня 16:48 — Технологии&Авто

Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега авто — законопроект

В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега подержанных транспортных средств. Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 10 216.

Почему это нужно?

Как говорится в пояснительной записке к документу, практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена на сегодняшний день.

Поэтому, чтобы не допустить введения в заблуждение покупателей, предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, обнаруженную при регистрации (перерегистрации) ТС.

Также предлагается определить органом, который будет составлять протоколы об административных правонарушениях, Национальную полицию Украины.

Какие штрафы предлагают установить

Фальсификация пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, выявленным при регистрации (перерегистрации) транспортного средства — влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500−17 000 грн).

За повторное нарушение будут наказываться наложением штрафа от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

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