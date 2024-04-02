Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля — Finance.ua
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Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля

Личные финансы
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Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля
Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля
С января 2023 г. действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядок предусматривает обязанности, когда и кому необходимо приходить в ТЦК и СП.
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Случаи, когда граждане должны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки, приведены ниже.
Кто должен прибыть в ТЦК без повестки с 1 апреля
  • все военнообязанные и резервисты, не обновлявшие данные более 5 лет;
  • все военнообязанные и резервисты, которым необходимо сообщить об изменении персональных данных, указанных в ст. 7 ЗУ «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» (в семидневный срок);
  • все ВПЛ от 18 до 60 лет, не вставшие на военный учет;
  • мужчины для получения разрешения на изменение места жительства в другой административной единице Украины (правило действует во время военного положения);
  • мужчины для снятия с военного учета в случае выезда за границу сроком более 3 месяцев.
  • все мужчины от 18 до 60 лет, изменившие место жительства и не вставшие на учет (в семидневный срок для взятия на военный учет по прибытии на новое место жительства);
  • мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были зачислить в запас, но они не стали на военный учет;
  • мужчины, потерявшие военно-учетный документ;
  • все женщины с медицинской специальностью или профессией с 18 до 60 лет;
  • все военнообязанные женщины от 18 до 60 лет, получившие воинское звание и проходящие военную службу в запасе — если не обновляли данные о себе;
  • мужчины с 17 до 27 лет, не вставшие на военный учет призывников.
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Также военнообязанные мужчины должны ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК и СП документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Больше информации по ссылке.
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Напомним, военный учет ведется с целью определения имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов и их накопления для обеспечения полного и качественного укомплектования Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения личным составом в мирное время и в особый период.
Для обеспечения военного учета граждан Украины используется Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который предназначен для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Справка Finance.ua:

  • Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2004 на сумму млрд грн.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т. д.». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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