Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля — Finance.ua

Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля Сегодня 19:00 — Личные финансы

Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля

С января 2023 г. действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядок предусматривает обязанности, когда и кому необходимо приходить в ТЦК и СП.

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Случаи, когда граждане должны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки, приведены ниже.

Кто должен прибыть в ТЦК без повестки с 1 апреля

все военнообязанные и резервисты, не обновлявшие данные более 5 лет;

все военнообязанные и резервисты, которым необходимо сообщить об изменении персональных данных, указанных в ст. 7 ЗУ «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» (в семидневный срок);

все ВПЛ от 18 до 60 лет, не вставшие на военный учет;

на военный учет; мужчины для получения разрешения на изменение места жительства в другой административной единице Украины (правило действует во время военного положения);

места жительства в другой административной единице Украины (правило действует во время военного положения); мужчины для снятия с военного учета в случае выезда за границу сроком более 3 месяцев.

все мужчины от 18 до 60 лет, изменившие место жительства и не вставшие на учет (в семидневный срок для взятия на военный учет по прибытии на новое место жительства);

мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были зачислить в запас, но они не стали на военный учет;

мужчины, потерявшие военно-учетный документ;

все женщины с медицинской специальностью или профессией с 18 до 60 лет;

с медицинской специальностью или профессией с 18 до 60 лет; все военнообязанные женщины от 18 до 60 лет, получившие воинское звание и проходящие военную службу в запасе — если не обновляли данные о себе;

данные о себе; мужчины с 17 до 27 лет, не вставшие на военный учет призывников.

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Также военнообязанные мужчины должны ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК и СП документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, военный учет ведется с целью определения имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов и их накопления для обеспечения полного и качественного укомплектования Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения личным составом в мирное время и в особый период.

Для обеспечения военного учета граждан Украины используется Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который предназначен для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Справка Finance.ua:

Председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2004 на сумму млрд грн.



Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он «не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т. д. ». Кроме того, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации.



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