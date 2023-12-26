День финансов: законопроект о мобилизации, изменения в программе «єОселя», уменьшние долларизации — Finance.ua

День финансов: законопроект о мобилизации, изменения в программе «єОселя», уменьшние долларизации Сегодня 17:50

Во вторник, 26 декабря, речь шла о следующем:

Электронные повестки и снижение призывного возраста. Кабмин внес в Раду Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Какие штрафы и наказания «светят» за уклонение от мобилизации.

Правительство готовит изменения условий бронирования работников — ЕБА.

Чистая прибыль банков выросла почти в семь раз. По данным Национального банка, финансовый результат в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд грн. По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 года составил 130,55 млрд грн,в ноябре — 7,85 млрд грн.

НБУ урегулировал использование электронной подписи. В частности, урегулировано . В частности, урегулировано использование подписи и печати в банковской системе Украины, на рынках небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью на которых осуществляет Национальный банк Украины; при предоставлении платежных услуг.

Долларизация упала. В НБУ говорят, что доверие В НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется. Доля валютных средств — самая низкая за два десятилетия. Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка.

Кстати, мы оценили удобство и качество обслуживания в МФО. Этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Мы сравнили 40 компаний и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других.

Изменения в программе «єОселя». Правительство внесло изменения в Правительство внесло изменения в программу предоставления льготных ипотечных кредитов «єОселя». Украинцы смогут покупать не только квартиры, но жилые дома.

Инвестиционная привлекательность Украины. Интегральный показатель Индекса инвестиционной Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины незначительным образом снизился в 2023 году — до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года). Таковы результаты новой волны исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией при аналитической поддержке Gradus Research.

Украина дополнительно получила 1,34 млрд долларов. Украина получила 1,34 млрд долларов США в Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование.

ПФУ увеличило выплату пенсий, субсидий и льгот.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, 25 декабря завершено финансирование пенсий за декабрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн через АО «Укрпочта», 48,4 млрд грн через уполномоченные банки.

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