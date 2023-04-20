День финансов: за сколько окупается высшее образование в Украине, и кому грозит депортация из Польши — Finance.ua

День финансов: за сколько окупается высшее образование в Украине, и кому грозит депортация из Польши Сегодня 17:45

В четверг, 20 апреля, стали известны ответы на следующие вопросы:

За сколько окупается высшее образование в Украине? Work.ua и Education.ua Work.ua и Education.ua провели совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование, посчитав стоимость обучения популярным специальностям и заработную плату в крупнейших городах Украины.

Кому грозит депортация из Польши? С 7 апреля в Польше С 7 апреля в Польше вступают в действие некоторые изменения в Закон об иностранцах, подписанный в марте президентом Польши Анджеем Дудом. Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения. Таким образом, Польша адаптирует свое законодательство к нормам ЕС.

Как выехать из Польши с diia.pl и не потерять защиту? Беженцы из Украины, которые Беженцы из Украины, которые находятся на территории Польши, имеют возможность путешествовать в другие страны, а затем возвращаться.

Что приведет к краху экономики рф? Процесс крушения российской экономики может Процесс крушения российской экономики может начаться уже в 2023 году. Этому будут способствовать западные санкции и расходы на войну против Украины. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. По словам Андрея Пышного, как бы россияне ни пытались убедить весь мир в том, что санкции не работают — это ложь.

Какой основной двигатель экономики в этом году? Ипотека в этом году станет основным Ипотека в этом году станет основным двигателем экономики. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма. По словам Ростислава Шурмы, проект перезапуска ипотеки готов на 99%.

Возможно ли сейчас войти в ІТ? Украинская ІТ-индустрия Украинская ІТ-индустрия закрыла прошлый год с показателем экспорта — 7,34 миллиарда долларов. Это рекордная сумма, которой удалось добиться впервые со времен независимости, свидетельствует статистика НБУ. В то же время, по выводам специалистов Djinni, рынок труда в украинском IT-секторе по итогам 2022 года, а именно наем IT-персонала, сократился на 13%.

Как депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей? Рада предлагает Рада предлагает повысить штрафы для водителей и ввести наказание для пассажиров. Штрафы за использование неисправного автомобиля могут возрасти в 2,5 раза. Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9210, которым предусмотрено увеличение штрафов для автомобилистов.

Каким будет курс доллара в Украине к середине мая 2023 года? До конца этой недели, которая До конца этой недели, которая продлится до 23 апреля, курс доллара в Украине еще может упасть. Как прогнозируют эксперты, в скором времени он может достичь отметки 36,9-37,5 грн.

Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев ответил на такие вопросы: как денежная помощь Украине повлияет на инфляцию и курс доллара в Украине?

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.