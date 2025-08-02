Ram готовит новый среднеразмерный пикап — Finance.ua

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Ram готовит новый среднеразмерный пикап

Фондовый рынок
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Ram готовит новый среднеразмерный пикап
Ram готовит новый среднеразмерный пикап
Компания Ram официально подтвердила, что работает над созданием нового среднеразмерного пикапа, который станет прямым конкурентом для таких моделей как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma и Ford Ranger. Хотя до дебюта новинки еще несколько лет, инженеры уже активно занимаются ее разработкой.
Название нового пикапа производитель пока не разглашает, хотя среди возможных вариантов фигурирует хорошо знакомая Dakota — модель, исчезнувшая из линейки бренда еще в 2011 году. Ожидается, что новинка получит современную платформу STLA Large, но не исключено, что Ram изберет классическую рамную конструкцию с четырехдверным кузовом Crew Cab.
Относительно технической части пока не все понятно. Ожидается, что новый пикап будет оснащен четырех- или шестицилиндровыми двигателями, а также не исключается появление гибридной версии. Дизайн пока остается загадкой — ни один прототип еще не представлен, однако интерьер, вероятно, получит два дисплея и самые современные мультимедийные функции.

Цена

Цена на базовую комплектацию, по предварительным оценкам, будет стартовать от $30 000.
В то же время, если Ram решит соперничать с премиальными версиями конкурентов, таких как Ranger Raptor или Colorado ZR2, стоимость топовой модификации TRX может достигать и $60 000.
Запуск производства запланирован на 2027 год, а в продажу новинка поступит в качестве модели 2028 модельного года.
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По материалам:
mmr.ua
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