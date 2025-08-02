Ram готовит новый среднеразмерный пикап — Finance.ua

Ram готовит новый среднеразмерный пикап Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

Ram готовит новый среднеразмерный пикап

Компания Ram официально подтвердила, что работает над созданием нового среднеразмерного пикапа, который станет прямым конкурентом для таких моделей как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma и Ford Ranger. Хотя до дебюта новинки еще несколько лет, инженеры уже активно занимаются ее разработкой.

Название нового пикапа производитель пока не разглашает, хотя среди возможных вариантов фигурирует хорошо знакомая Dakota — модель, исчезнувшая из линейки бренда еще в 2011 году. Ожидается, что новинка получит современную платформу STLA Large, но не исключено, что Ram изберет классическую рамную конструкцию с четырехдверным кузовом Crew Cab.

Относительно технической части пока не все понятно. Ожидается, что новый пикап будет оснащен четырех- или шестицилиндровыми двигателями, а также не исключается появление гибридной версии. Дизайн пока остается загадкой — ни один прототип еще не представлен, однако интерьер, вероятно, получит два дисплея и самые современные мультимедийные функции.

Цена

Цена на базовую комплектацию, по предварительным оценкам, будет стартовать от $30 000.

В то же время, если Ram решит соперничать с премиальными версиями конкурентов, таких как Ranger Raptor или Colorado ZR2, стоимость топовой модификации TRX может достигать и $60 000.

Запуск производства запланирован на 2027 год, а в продажу новинка поступит в качестве модели 2028 модельного года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.