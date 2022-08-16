День финансов: вклады украинцев в банках, внешняя помощь на август, рынок аренды жилья — Finance.ua

День финансов: вклады украинцев в банках, внешняя помощь на август, рынок аренды жилья Сегодня 17:50

Вторник, 16 августа. В Минфине рассказали, куда следует вкладывать деньги украинцам во время войны и изменили оценку внешней помощи на август.

Внешняя помощь Украине. В Минфине В Минфине изменили оценку внешней помощи на август. Украина нуждается во внешней помощи в размере $5 млрд ежемесячно. За июль насчитывалось $1,7 млрд, июнь — $4,4 млрд, май — $1,5 млрд, апрель — $1,7 млрд, март — $3,4 млрд. В августе ожидается более $5 млрд.

Куда следует вкладывать деньги украинцам во время войны. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, украинскую гривну на сегодняшний день Какрассказал министр финансов Сергей Марченко, украинскую гривну на сегодняшний день нужно вкладывать в военные облигации. Это позволит сберечь средства во время войны и высокой инфляции.

План полного перехода торговцев на безналичные платежи. Кабинет Министров установил Кабинет Министров установил крайние сроки оборудования торговых точек средствами приема безналичных платежей. График перехода торговцев на обязательный прием безналичных платежей расписан с 2023 по 2026 год.

Гривневые средства украинцев в банках растут. Банковский сектор во ІІ квартале Банковский сектор во ІІ квартале адаптировался к работе в условиях военного положения, в частности, благодаря поддержке НБУ. Гривневый кредитный портфель рос благодаря корпоративному кредитованию государственными банками, преимущественно при поддержке государственных программ.

Также НБУ сообщил, что в июле бизнес брал много валютных кредитов. Хотя проблемных кредитов стало больше впервые за длительное время.

Продажа квартир в Киеве. По состоянию на 15 августа количество соискателей квартир По состоянию на 15 августа количество соискателей квартир в аренду возобновилось на 90% по отношению к периоду до 24 февраля.

Какую работу чаще всего предлагают. Война внесла коррективы в структуру Война внесла коррективы в структуру рынка труда. Это касается, в частности, регионального перераспределения предложений. На Киев, Львов и Днепр приходится наибольшее количество актуальных вакансий в Украине.

«Напечатанная» криптовалюта на $1,2 млрд. Хакер или группа киберпреступников атаковали криптовалютный проект Acala Network и незаконно «напечатали» виртуальную валюту в эквиваленте более Хакер или группа киберпреступников атаковали криптовалютный проект Acala Network и незаконно «напечатали» виртуальную валюту в эквиваленте более миллиарда долларов. В результате курс стейблокина AUSD упал на 99%.

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