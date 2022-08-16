День финансов: вклады украинцев в банках, внешняя помощь на август, рынок аренды жилья — Finance.ua
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День финансов: вклады украинцев в банках, внешняя помощь на август, рынок аренды жилья

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Вторник, 16 августа. В Минфине рассказали, куда следует вкладывать деньги украинцам во время войны и изменили оценку внешней помощи на август.
Внешняя помощь Украине. В Минфине изменили оценку внешней помощи на август. Украина нуждается во внешней помощи в размере $5 млрд ежемесячно. За июль насчитывалось $1,7 млрд, июнь — $4,4 млрд, май — $1,5 млрд, апрель — $1,7 млрд, март — $3,4 млрд. В августе ожидается более $5 млрд.
Куда следует вкладывать деньги украинцам во время войны. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, украинскую гривну на сегодняшний день нужно вкладывать в военные облигации. Это позволит сберечь средства во время войны и высокой инфляции.
План полного перехода торговцев на безналичные платежи. Кабинет Министров установил крайние сроки оборудования торговых точек средствами приема безналичных платежей. График перехода торговцев на обязательный прием безналичных платежей расписан с 2023 по 2026 год.
Гривневые средства украинцев в банках растут. Банковский сектор во ІІ квартале адаптировался к работе в условиях военного положения, в частности, благодаря поддержке НБУ. Гривневый кредитный портфель рос благодаря корпоративному кредитованию государственными банками, преимущественно при поддержке государственных программ.
  • Также НБУ сообщил, что в июле бизнес брал много валютных кредитов. Хотя проблемных кредитов стало больше впервые за длительное время.
Продажа квартир в Киеве. По состоянию на 15 августа количество соискателей квартир в аренду возобновилось на 90% по отношению к периоду до 24 февраля.
Какую работу чаще всего предлагают. Война внесла коррективы в структуру рынка труда. Это касается, в частности, регионального перераспределения предложений. На Киев, Львов и Днепр приходится наибольшее количество актуальных вакансий в Украине.
«Напечатанная» криптовалюта на $1,2 млрд. Хакер или группа киберпреступников атаковали криптовалютный проект Acala Network и незаконно «напечатали» виртуальную валюту в эквиваленте более миллиарда долларов. В результате курс стейблокина AUSD упал на 99%.
По материалам:
Finance.ua
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