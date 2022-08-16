У липні бізнес брав багато валютних кредитів — Finance.ua
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У липні бізнес брав багато валютних кредитів

Кредит&Депозит
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Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у липні зріс на 4,6% до 1 089,185 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 4,3% із 1 044,049 млрд гривень.
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Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць скоротився на0,4% до 546,092 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 21,2% до 279,480 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 0,6% до 235,171 млрд гривень.
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Процентні ставки у липні за гривневими кредитами для бізнесу знизились на 0,5 в.п. до 17,8%, для населення — на 0,4 в.п. до 22,7%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 4,5%.
Минулого місяці бізнес гасив валютні кредити.

Довідка Finance.ua:

  • у 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.
  • 2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.
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За матеріалами:
Українські Новини
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