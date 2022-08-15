Коли військовослужбовцям можуть нарахувати штрафні санкції, пеню та відсотки за користування кредитом — Finance.ua

Коли військовослужбовцям можуть нарахувати штрафні санкції, пеню та відсотки за користування кредитом Вчора 13:00 — Кредит&Депозит

про врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану. Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроєкт 7414 «Про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування»

Також цей закон називають законом про заборону «вибивати» борги із військових за споживчими кредитами. Наразі закон перебуває на підписі у Президента.

Втім, слід зазначити, що цим законом вносяться й деякі уточнення, які спрямовані на дисциплінування тих, хто бере кредити.

Так, відповідно до Заключних положень нового закону вносяться зміни, згідно з якими пункти 1 та 3 розділу I нового Закону застосовуються до кредитних договорів, укладених після набрання чинності цим Законом.

Зокрема, якщо вже після набрання чинності цим законом (законопроєктом 7414) військовослужбовець укладе кредитний договір про придбання майна, яке віднесено або буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля, то у разі невиконання умов йому зможуть нарахувати штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань, а також відсотки за користування кредитом.

Так, пункт 15 статті 14 Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» викладається у такій редакції:

«Військовослужбовцям, покликаним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їхнього призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що перебували або перебувають безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів про придбання майна, що віднесено або буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житловий будинок, квартира, майбутній об’єкт нерухомості, об’єкт незавершеного житлового будівництва, майнові права на них) та/або автомобіля».

Отже, військовим слід бути уважними під час укладання таких договорів.

Також за кредитними договорами, укладеними після набрання чинності новим законом, визначено особливості реєстрації в житлі.

Так, відповідно до частини 3 статті 9 Закону «Про надання публічних (електронних публічних) послуг з декларування та реєстрації місця проживання в Україні» від 5 листопада 2021 року № 1871-IX «у разі відсутності документів, передбачених пунктом 3 частини другої цієї статті, реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла».

Цю частину доповнюють абзацом другим такого змісту:

«У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання (перебування) надається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника».

Тобто для реєстрації в «іпотечному» житлі потрібна згода того, хто дав цю іпотеку. Подробиці у тексті закону.

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