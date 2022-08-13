Скільки грошей позичили українці в банках для купівлі житла — Finance.ua
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Скільки грошей позичили українці в банках для купівлі житла

Кредит&Депозит
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Скільки грошей позичили українці в банках для купівлі житла
Скільки грошей позичили українці в банках для купівлі житла
Після вторгнення рф в Україну іпотечний ринок уже майже пів року перебуває, за словами експертів, у комі. Адже більшість банків у країні припинили видачу кредитів на купівлю нерухомості.
Про це пише Фокус.
За даними НБУ, на початок липня 2022 року портфель іпотечних кредитів у банках становив 24,05 млрд грн. За рік портфель іпотеки скоротився з 29,36 млрд грн на 5,31 млрд грн чи 18%.
«Я б оцінив іпотечний ринок як близький до нульової активності. Якщо такі кредити й видаються, то, напевно, мають технічний характер, наприклад, кредит на той час, коли сім’я продасть старе житло, або в інших ситуаціях, коли є технічні затримки у фінансуванні», — зауважив член Ради НБУ Віталій Шапран.
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Асоційований експерт CASE Україна Євгеній Дубогриз зазначає, що зараз іпотечного ринку в Україні практично немає.
«Так і має бути під час війни. Були окремі видачі окремих банків, насамперед державних. Але це — поодинокі випадки. Зараз банки навіть не знають, що робити з кредитами, які були видані раніше, тому що платоспроможність позичальників різко погіршилася, не всі можуть платити, а ціни на квартири впали, тому забрати заставу також не варіант, її не продати швидко або не продати взагалі», — каже Євген Дубогриз.
Наразі уряд активно шукає способи відродження іпотечного кредитування в Україні — для цього з жовтня має стартувати державна програма іпотечного кредитування, в межах якої військовослужбовцям, медикам, переселенцям, педагогам і науковим співробітникам запропонують купити житло в кредит на 20 років, а ставка становитиме 3% або 7% річних.
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Заступник голови правління «Юнекс Банку» Олексій Карчажкін вважає, що те, що уряд запускає в жовтні нову іпотечну програму, — це швидше робота «на майбутнє».
«Ухвалене рішення набуде чинності лише 1 жовтня. На той час потрібно буде виконати багато роботи. Одне з найскладніших завдань уряд доручив Міністерству фінансів — знайти джерела фінансування програми. Навряд чи до кінця року йтиметься про надто великі суми, але все ж у режимі дефіциту бюджету завдання не просте», — пояснив Олексій Карчажкін. На його думку, попит на іпотеку може бути високим, проте його можуть суттєво обмежити прописані в держпрограмі деякі важливі умови.
«Крім ставки й термінів, програма містить низку інших обмежень: від вартості житла, яке, зрозуміло, зараз суттєво зросте в гривневому еквіваленті, до площі квартири, віку будинку тощо. Якщо буде політична воля, теоретично програму можна зробити дуже популярною та ефективною», — каже Олексій Карчажкін.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами:
Фокус
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