У Мінфіні змінили оцінку зовнішньої допомоги на серпень — Finance.ua

У Мінфіні змінили оцінку зовнішньої допомоги на серпень Вчора 10:05 — Казна та Політика

У Мінфіні змінили оцінку зовнішньої допомоги на серпень

Україна потребує зовнішньої допомоги у розмірі $5 млрд щомісяця. За липень налічувалося $1,7 млрд, червень — $4,4 млрд, травень — $1,5 млрд, квітень — $1,7 млрд, березень — $3,4 млрд. У серпні очікується понад $5 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Forbes Україна.

Два тижні тому голова Мінфіну називав інший план зовнішньої допомоги на серпень — у розмірі $6 млрд. Таким чином його оцінка на цей місяць скоротилася майже на $1 млрд.

«Включаючи макрофін (€9 млрд від ЄС, з яких поки що виділено лише €1 млрд. — Ред.), ми розраховуємо вийти на суму близько $30 млрд з початку війни. Наразі отримали $14 млрд», — говорить він.

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Цього року внутрішні запозичення уряду розширили на 270 млрд грн (Рада напередодні підтримала відповідний закон). Джерело покриття — за рахунок зовнішніх грантів та кредитів.

За словами голови Мінфіну, це «додаткова потреба у кілька місяців», і є ризики, що це не останнє таке збільшення.

Власних доходів, що генеруються економікою, не вистачає, щоб профінансувати лише військові витрати. Минулого місяця вдалося зібрати 87,9 млрд грн від податкової та митниці. Відшкодування ПДВ при цьому не надійшло. Військові витрати на місяць — близько 130 млрд грн.

Також, як зазначив Марченко, орієнтовний дефіцит бюджету наступного року — $25-30 млрд.

«Всі орієнтуються на МВФ як на якірного інвестора. Ми розраховуємо, що у нас буде програма, виходячи з якої ми вестимемо переговори з іншими партнерами, зокрема, Єврокомісією та США», — сказав він.

Україна вже подала запит, тепер рішення залежить від МВФ — який формат співпраці він може запропонувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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