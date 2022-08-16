Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі — Finance.ua

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі Вчора 11:02 — Фінтех і Картки

Кабмін затвердив план тотального переходу торговців на безготівкові платежі

Кабінет Міністрів встановив крайні терміни обладнання торгових точок засобами прийому безготівкових платежів.

Графік переходу торговців на обов’язковий прийом безготівкових платежів розписано з 2023 до 2026 року. Відповідну постанову Кабміну № 894 від 29 липня опубліковано на Урядовому порталі.

Кабмін ухвалив, що торговці зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових платежів (в т.ч. з використанням електронних платіжних засобів, додатків, пристроїв), включаючи дистанційний продаж:

з 1 січня 2023 року — усі торговці, які працюють у населених пунктах із населенням понад 25 тис. осіб (скасовано виняток для торгових підприємств із площею до 20 кв. м);

з 1 січня 2024 року — торговці у населених пунктах з населенням від 5 тис. до 25 тис. осіб;

з 1 січня 2025 року — торговці у населених пунктах з населенням до 5 тис. осіб.

Всі ці зміни не стосуватимуться: фізосіб-підприємців на першій групі єдиного податку; торговців, які продають через торгові автомати чи займаються виїзною торгівлею; продавців власноруч вирощеної чи вигодованої продукції. Для них крайній термін прийому безготівкової оплати встановлено з 1 січня 2026 року.

Всі перелічені вище вимоги не поширюються на торговців у районах проведення бойових дій або місцевостях, які перебувають у тимчасовій окупації (оточенні, блокаді).

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.