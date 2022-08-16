Проблемних кредитів почало більшати вперше за тривалий час - НБУ — Finance.ua
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Проблемних кредитів почало більшати вперше за тривалий час - НБУ

Кредит&Депозит
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Обсяг проблемних кредитів в Україні під час війни почав зростати — вперше за тривалий час, йдеться в огляді банківського сектору за ІІ квартал 2022 року від НБУ.
«Обсяг непрацюючих кредитів почав зростати вперше за тривалий час: їх рівень підвищився за ІІ квартал на 2,6 в.п. до 29,7%», — йдеться у повідомленні.
Загалом динаміка кредитного портфеля банків у другому кварталі, за даними НБУ, була нерівномірною. Зростання чистих корпоративних гривневих кредитів становило 5,3% (переважно зусиллями державних банків), натомість обсяг валютних кредитів знизився на 7,2% у доларовому еквіваленті.
Чистий роздрібний кредитний портфель, за наведеними даними, скоротився на 11,1%. Вплинуло як зменшення обсягів кредитування, так і зростання резервів, зазначили у Нацбанку. Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів. Іпотечне кредитування та автокредитування майже зупинилися, повідомили у НБУ.
За матеріалами:
УНН
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