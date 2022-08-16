Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ — Finance.ua

Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ
Банківський сектор у ІІ кварталі адаптовувався до роботи в умовах воєнного стану, зокрема завдяки підтримці НБУ.
Про це повідомляє НБУ.
Гривневий кредитний портфель зростав завдяки корпоративному кредитуванню державними банками, переважно за підтримки державних програм. Попит на позики з боку населення в умовах воєнного часу скорочувався.
Рівень ліквідності залишався високим, попри війну. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс передусім за рахунок гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті.
Формування резервів зумовило зростання збитків банківського сектору, проте за підсумками ІІ кварталу він залишився операційно прибутковим.
З червня розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Через суттєве збільшення кредитного ризику також зростала вартість гривневих позик суб’єктам господарювання.
Сектор є операційно ефективним, водночас зростання резервування зумовлює збільшення збитків банків.
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Банківський сектор залишався операційно прибутковим, попри воєнні дії, зокрема завдяки скороченню витрат. Складові операційного доходу повільно відновлюються.
Однак, суттєві відрахування в резерви під очікувані внаслідок війни втрати зумовили його збиток у розмірі 4.5 млрд грн у ІІ кварталі, 4.6 млрд грн — з початку року.
Кількість збиткових за квартал банків становила 24 установи.
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