Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ — Finance.ua

Гривневі кошти українців у банках зростають – НБУ Вчора 16:03 — Кредит&Депозит

Банківський сектор у ІІ кварталі адаптовувався до роботи в умовах воєнного стану, зокрема завдяки підтримці НБУ.

Про це повідомляє НБУ.

Гривневий кредитний портфель зростав завдяки корпоративному кредитуванню державними банками, переважно за підтримки державних програм. Попит на позики з боку населення в умовах воєнного часу скорочувався.

Рівень ліквідності залишався високим, попри війну. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс передусім за рахунок гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті.

Формування резервів зумовило зростання збитків банківського сектору, проте за підсумками ІІ кварталу він залишився операційно прибутковим.

З червня розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Через суттєве збільшення кредитного ризику також зростала вартість гривневих позик суб’єктам господарювання.

Сектор є операційно ефективним, водночас зростання резервування зумовлює збільшення збитків банків.

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Банківський сектор залишався операційно прибутковим, попри воєнні дії, зокрема завдяки скороченню витрат. Складові операційного доходу повільно відновлюються.

Однак, суттєві відрахування в резерви під очікувані внаслідок війни втрати зумовили його збиток у розмірі 4.5 млрд грн у ІІ кварталі, 4.6 млрд грн — з початку року.

Кількість збиткових за квартал банків становила 24 установи.

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