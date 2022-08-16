Хакери зламали та "надрукували" криптовалюту на $1,2 млрд — Finance.ua

Хакери зламали та "надрукували" криптовалюту на $1,2 млрд Вчора 16:33 — Фінтех і Картки

Хакер або група кіберзлочинців атакували криптовалютний проект Acala Network і незаконно «надрукували» віртуальну валюту в еквіваленті понад мільярд доларів. В результаті курс стейблкоїну AUSD впав на 99%.

Скориставшись експлойтом — шкідливим фрагментом коду, який використовує програмні вразливості проекту — зловмисники випустили понад 1,2 млрд токенів, повідомила команда Acala у Twitter. Виявивши це, розробники заборонили передачу вкрадених AUSD, заблокувавши їх на рахунку хакерів.

Стейблкоїни — це криптовалюти зі стабільним курсом, прив’язаним як правило до тих чи інших фіатних валют (їх емітент — держава), наприклад долару або євро. Але після злому AUSD втратив прив’язку до $1 і станом на 16 серпня торгується на рівні $0,01.

В Acala з’ясували, що злодії скористалися неправильною конфігурацією раніше запущеного пулу ліквідності iBTC/aUSD. «Неправильну конфігурацію виправили, а адреси гаманців, які отримали помилково випущені стейблкоїни, ідентифікували», — заявила команда, запевнивши, що продовжує стежити за активністю гаманців зловмисників.

Цікаво, що ці зломщики можуть бути не єдиними, хто скористався вразливістю проекту. Експерти з криптобезпеки повідомили у Twitter, що інші люди так само викрали з пулу ліквідності токени DOT на тисячі доларів.

Стартап Acala є міжмережевим DeFi-центром (децентралізовані фінанси). Токен AUSD був запущений в мережі Polkadot раніше у 2022 році — він випускається під заставу інших криптовалют (зокрема DOT, KSM, ACA і KAR) і дозволяє зробити ліквідними активи, заблоковані в стейкінгу.

Як тепер проект планує відновлювати прив’язку стейблкоїну до долара США (і чи робитиме це взагалі), невідомо. Поки що хакеру не вдалося продати викрадені токени.

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