Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами — Finance.ua

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами
Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 90% відносно періоду до 24 лютого.
Про це свідчить статистика bird.
Як змінились ціни в середині серпня:
- медіана ціни за оренду однокімнатної квартири закріпилась на позначці 9000 грн. На кінець лютого вона становила 13 000 грн на місяць;
- медіана ціни на оренду двокімнатних квартир виросла на 20% — до 15 000 грн, а ще місяць тому ціна становила 12 500 грн;
- з трикімнатними квартирами подібна ситуація — приріст медіани ціни становить 24,5%. Зараз таку квартиру можна зняти за 24 900 грн. До 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 грн.
Довідка Finance.ua:
- за даними OLX Нерухомість, цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу житла;
- в наслідок падіння ринку інвестиційного житла ціни на нерухомість восени впадуть на 20%, вважає аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною