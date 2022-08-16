Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами

Нерухомість
3824
Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами
Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами, www.freepik.com
Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 90% відносно періоду до 24 лютого.
Про це свідчить статистика bird.
Як змінились ціни в середині серпня:
  • медіана ціни за оренду однокімнатної квартири закріпилась на позначці 9000 грн. На кінець лютого вона становила 13 000 грн на місяць;
  • медіана ціни на оренду двокімнатних квартир виросла на 20% — до 15 000 грн, а ще місяць тому ціна становила 12 500 грн;
  • з трикімнатними квартирами подібна ситуація — приріст медіани ціни становить 24,5%. Зараз таку квартиру можна зняти за 24 900 грн. До 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 грн.
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird

Довідка Finance.ua:

  • за даними OLX Нерухомість, цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу житла;
  • в наслідок падіння ринку інвестиційного житла ціни на нерухомість восени впадуть на 20%, вважає аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.