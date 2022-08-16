Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами — Finance.ua

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами Вчора 13:01 — Нерухомість

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами, www.freepik.com

Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 90% відносно періоду до 24 лютого.

Про це свідчить статистика bird.

Як змінились ціни в середині серпня:

медіана ціни за оренду однокімнатної квартири закріпилась на позначці 9000 грн. На кінець лютого вона становила 13 000 грн на місяць;

медіана ціни на оренду двокімнатних квартир виросла на 20% — до 15 000 грн, а ще місяць тому ціна становила 12 500 грн;

з трикімнатними квартирами подібна ситуація — приріст медіани ціни становить 24,5%. Зараз таку квартиру можна зняти за 24 900 грн. До 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 грн.

Інфографіка: bird

Довідка Finance.ua:

за даними OLX Нерухомість, цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу житла;

в наслідок падіння ринку інвестиційного житла ціни на нерухомість восени впадуть на 20%, вважає аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.

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