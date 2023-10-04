День финансов: вклад онлайн через Дію, срочные вакансии, первый день новой курсовой политики НБУ — Finance.ua
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День финансов: вклад онлайн через Дію, срочные вакансии, первый день новой курсовой политики НБУ

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Среда, 4 октября, в обновленной версии приложения Дія появилась новая услуга — получение гарантированного возмещения по вкладам в обанкротившихся банках. Рассказываем, как воспользоваться услугой возмещения по вкладам в обанкротившихся банках и другие нюансы, которые необходимо учесть.

Возместить вклад онлайн через Дію📱

👝 «Гривна не полетела в космос». После отказа от фиксированного курса валюты «полет в космос» гривна не совершила. Рост спроса на рынке — ожидаемое явление. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
💵 Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ. Национальный банк Украины прогнозирует, что на валютном рынке может произойти ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса в режим управляемой гибкости обменного курса. Однако регулятор следит за ситуацией и держит ее под контролем. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
💰 Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий. Народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.
📉 Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины. На 1 сентября сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE).
📝 Закон об усилении соцзащиты военнослужащих и полицейских. Закон предусматривает сохранение денежного довольствия и выплат служащим гражданской защиты и полицейским, которые попали в плен, стали заложниками или пропали без вести при особых обстоятельствах вследствие вооруженной агрессии рф.
📅 Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров. Чаще всего в Украине попадают в Реестр коррупционеров за нарушение требований финансового контроля (в частности из-за проблем с декларациями), из-за конфликта интересов и за взяточничество. За выявленные нарушения коррупционеров преимущественно штрафуют, при этом есть приговоры с реальным сроком за решеткой и с конфискацией имущества.
👷 Вакансии, на которые срочно ищут работников. Work.ua попросил работодателей поделиться предложениями работы, куда необходимо найти новых работников как можно быстрее. Зарплаты в некоторых вакансиях достигают от 40 до 75 тыс. грн.
🏛️ НБУ презентовал памятные монеты защитницам Украины. По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», посвященных украинским женщинам, вставшим на защиту Родины. Презентовал новые монеты Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
День финансов: вклад онлайн через Дію, срочные вакансии, первый день новой курсовой политики НБУ
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По материалам:
Finance.ua
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