День финансов: вклад онлайн через Дію, срочные вакансии, первый день новой курсовой политики НБУ — Finance.ua

День финансов: вклад онлайн через Дію, срочные вакансии, первый день новой курсовой политики НБУ Сегодня 17:50

Среда, 4 октября, в обновленной версии приложения Дія появилась новая услуга — получение гарантированного возмещения по вкладам в обанкротившихся банках. Рассказываем, как воспользоваться услугой возмещения по вкладам в обанкротившихся банках и другие нюансы, которые необходимо учесть.

«Гривна не полетела в космос». После отказа от фиксированного курса валюты «полет в космос» гривна не совершила. Рост спроса на рынке — ожидаемое явление. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. Об этом После отказа от фиксированного курса валюты «полет в космос» гривна не совершила. Рост спроса на рынке — ожидаемое явление. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ. Национальный банк Украины прогнозирует, что на валютном рынке может произойти ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса в режим управляемой гибкости обменного курса. Однако регулятор следит за ситуацией и держит ее под контролем. Об этом Национальный банк Украины прогнозирует, что на валютном рынке может произойти ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса в режим управляемой гибкости обменного курса. Однако регулятор следит за ситуацией и держит ее под контролем. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий. Народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев Народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает , что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины. На 1 сентября сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Об этом На 1 сентября сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE).

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Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров. Чаще всего в Украине Чаще всего в Украине попадают в Реестр коррупционеров за нарушение требований финансового контроля (в частности из-за проблем с декларациями), из-за конфликта интересов и за взяточничество. За выявленные нарушения коррупционеров преимущественно штрафуют, при этом есть приговоры с реальным сроком за решеткой и с конфискацией имущества.

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НБУ презентовал памятные монеты защитницам Украины. По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», посвященных украинским женщинам, вставшим на защиту Родины. 🏛️По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», посвященных украинским женщинам, вставшим на защиту Родины. Презентовал новые монеты Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

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