НБУ презентував пам’ятні монети героїчним захисницям України (фото) — Finance.ua

НБУ презентував пам’ятні монети героїчним захисницям України (фото) Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

НБУ презентував пам’ятні монети героїчним захисницям України (фото)

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку відбулася презентація нових пам’ятних монет «Захисниці», присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Презентував нові монети Голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Українські захисниці нарівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, звитягою та самовідданістю - розвідниці, саперки, снайперки, парамедикині, зв’язківиці…Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам’ятні монети „Захисниці“. Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє. Нехай ці монети також стануть певною художньою фіксацією того, що українські жінки особливі. Ваша сміливість додає впевненості у Перемозі України», - сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він додав, що у структурах Збройних Сил України наразі служать майже 45 тисяч жінок. Серед них дві працівниці Національного банку, а дві - вже демобілізувалися. Всього ж у лавах ЗСУ наразі перебуває 101 працівник НБУ.

Про дизайн пам’ятних монет

Дизайн пам’ятних монет «Захисниці» створила художниця Марина Куц.

На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність, щирість, дбайливість українських жінок, втілених в образах матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність — бути на захисті Батьківщини та водночас залишатися дружиною, господинею і матір'ю.

На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч — стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч — абриси жіночої фігури в плахті (елемент оздоблення — тамподрук).

Реалізація нової пам’ятної монети

Пам’ятні монети «Захисниці» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом 5 гривень — з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).

Придбати їх можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та десять тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (АТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПриватБанк») у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Пам’ятні монети «Захисниці» Національний банк ввів у обіг 2 жовтня 2023 року. Вони продовжують серію «Безсмертна моя Україно».

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм. Гурт монети — рифлений.

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