Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка) — Finance.ua

Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)
Із третього жовтня набрав чинності закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб (№ 3379-ІХ).
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає збереження грошового забезпечення та виплат службовцям цивільного захисту та поліцейським, які потрапили в полон, стали заручниками чи зникли безвісті за особливих обставин внаслідок збройної агресії рф.
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Також документ передбачає можливість виплати цих коштів сім'ям таких людей.
Законом передбачається поширення на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ положення стосовно грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.
Документ також уточнює порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток (зокрема й у разі загибелі) та вдосконалює порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
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