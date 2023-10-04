Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка) — Finance.ua

Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)

Із третього жовтня набрав чинності закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб (№ 3379-ІХ).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збереження грошового забезпечення та виплат службовцям цивільного захисту та поліцейським, які потрапили в полон, стали заручниками чи зникли безвісті за особливих обставин внаслідок збройної агресії рф.

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Також документ передбачає можливість виплати цих коштів сім'ям таких людей.

Законом передбачається поширення на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ положення стосовно грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.

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​​Документ також уточнює порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток (зокрема й у разі загибелі) та вдосконалює порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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