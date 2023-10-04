Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка) — Finance.ua
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Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)

Казна та Політика
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Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)
Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)
Із третього жовтня набрав чинності закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб (№ 3379-ІХ).
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає збереження грошового забезпечення та виплат службовцям цивільного захисту та поліцейським, які потрапили в полон, стали заручниками чи зникли безвісті за особливих обставин внаслідок збройної агресії рф.
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Також документ передбачає можливість виплати цих коштів сім'ям таких людей.
Законом передбачається поширення на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ положення стосовно грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.
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​​Документ також уточнює порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток (зокрема й у разі загибелі) та вдосконалює порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
Набрав чинності закон щодо посилення соцзахисту військовослужбовців та поліцейських (інфографіка)

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За матеріалами:
УНН
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