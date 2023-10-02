Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави — Finance.ua

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Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави

Особисті фінанси
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Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави
Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави
У 2023 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 5,5 млрд грн на закупівлю житла для українських військовослужбовців. 700 захисників вже отримали гроші на свої карткові рахунки і 13 — вже придбали житло.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів, Герой України Олександр Порхун.
«У 2021 році безпосередньо 1300 осіб отримали кошти на придбання свого житла, а в 2023-му році Міністерство у справах ветеранів розподілило 5,5 млрд грн, які 700 осіб отримали на свої карткові рахунки і 13 осіб вже придбали житло. Тобто в цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин .які потребують житла», — розповів Порхун.

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За словами заступника міністра у справах ветеранів, виділення житла для військовослужбовців регулюють чотири постанови Кабінету міністрів України.
«Безпосередньо у міністерства у справах ветеранів України є чотири житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій», — зазначив він.
  • Це 719-а постанова Кабміну, розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2-ї групи та членів родин загиблих захисників.
  • 280-а постанова КМУ розрахована для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.
  • Третя постанова — 216-та — для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2-ї групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав.
«І 206-та постанова Кабміну для учасників Революції Гідності. Цю четверту постанову ми „закриємо“ цього року…» — розповів Олександр Порхун.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Міністерство оборони України оприлюднило алгоритм дій, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби;
  • деякі військові за свою працю отримають додаткові виплати, у тому числі «бойові» у розмірі 50 тисяч. Надбавку 50 тис. грн одержують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, які керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Список цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу. Детальніше, кому призначаються ці виплати — розповіли тут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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