Доплата 50 тисяч для бійців: які правила нарахування грошей — Finance.ua

Доплата 50 тисяч для бійців: які правила нарахування грошей Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Доплата 50 тисяч для бійців: які правила нарахування грошей

Деякі працівники в Україні можуть отримати премії до зарплати, а військові за свою працю отримають додаткові виплати, у тому числі «бойові» у розмірі 50 тисяч.

У Міноборони пояснили , що без доплат залишаться всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони чи резерву головнокомандувача та перебуває за межами районів ведення бойових дій.

Надбавку 50 тис. грн одержують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, які керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Список цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу.

Як йдеться у постанові «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168», які були внесені до закону «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнної стану», на доплату 50 тисяч також можуть розраховувати ще 3 категорії українців.

«Бойові» 50 тис. грн у 2023 році призначаються:

особам із керівного складу НАБУ;

працівникам ДСНС;

поліцейським,

Виплата нараховується за умови, що ці українці провадять оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання в зоні бойових дій або на прифронтовій території.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.