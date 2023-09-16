Як військовому отримати виплати в разі поранення — роз’яснення Міноборони Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Як військовому отримати виплати в разі поранення — роз’яснення Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило алгоритм дій, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби.

Про це в Телеграмі повідомляє Military Media Center з посиланням на інформацію представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергія Рунчева.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби;

у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У цих випадках розмір одноразової грошової допомоги, в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку;

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.

Також, одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

50-кратний прожитковий мінімум в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги, військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

1. Заяву встановленого зразку.

2. Згоду на обробку персональних даних.

3. Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців — документ, що посвідчує їх особу.

4. Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців.

5. Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини.

6. Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок.

7. Копію довідки МСЕК.

8. Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Довідка Finance.ua:

дехто з українських військових може отримати виплати розміром до 700 000 гривень. Така допомога є одноразовою та розрахована на тих військовослужбовців, які отримали інвалідність.

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