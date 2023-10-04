Що буде з курсом долара після нововведень НБУ: прогноз регулятора — Finance.ua

Що буде з курсом долара після нововведень НБУ: прогноз регулятора Сьогодні 15:06 — Валюта

Що буде з курсом долара після нововведень НБУ: прогноз регулятора

Національний банк України прогнозує, що на валютному ринку може відбутися погіршення курсових та інфляційних очікувань після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Проте регулятор слідкує за ситуацією і тримає її під контролем.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю виданню «Мінфін»

«На початковому етапі такий ефект можливий. Це новий валютний режим, а до усього нового люди, традиційно, ставляться з меншою довірою. Наше завдання — показати, що це дійсно керована гнучкість курсу, а НБУ має важелі контролю. Думаю, що ринок у цьому швидко переконається, тому тривалого ажіотажу не очікуємо», — сказав він.

Посадовець зазначив, що наразі Нацбанк має достатні резерви для балансування валютного ринку.

«Наші інтервенції повністю покриватимуть дефіцит валюти, спричинений війною. До того ж ми забезпечуватимемо рух курсу як в один, так і в інший бік», — сказав заступник голови НБУ.

Водночас Гелетій пояснив, що курс долара коливатиметься в обидва боки, проте НБУ жорстко обмежуватиме ці коливання.

«Ми розуміємо, що під час війни жодного повноцінного плавання курсу бути не може. Тобто ніяких значних стрибків, ніяких непередбачуваних сплесків, лише контрольована ситуація та мінімальні коливання», — додав він.

Він також зауважив, що Нацбанк слідкує за ситуацією на валютному ринку і за поліпшення ситуації курс може зміцнюватися, за погіршення ринкової кон’юнктури — послаблюватися.

«Але, знову ж таки, завдяки нашим інтервенціям усі ці коливання будуть незначними», — розповів Гелетій.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з вівторка, 3 жовтня, впровадив керовану гнучкість обмінного курсу. Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

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