Вакансії, на які терміново шукають працівників — Finance.ua

Вакансії, на які терміново шукають працівників Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Вакансії, на які терміново шукають працівників

Ринок праці в Україні відновлюється. За інформацією Державної служби зайнятості, на 1 серпня 2023 року статус безробітного мали 112,3 тисячі осіб, торішній показник — 296,7 тисяч. Фахівці ринку праці вказують на таку тенденцію: кількість зареєстрованих безробітних чоловіків становила 28% загалу (31,8 тисячі осіб), жінок — 72% (80,5 тисячі осіб).

В нашій країні істотно зменшилася кількість людей, які отримували чи отримують допомогу у зв’язку з безробіттям. Якщо торік цей показник становив 244 тисячі осіб, то на середину 2023 року — лише 47,2 тисячі.

від 40 до 75 тис. грн. Work.ua попросив роботодавців поділитися пропозиціями роботи, куди необхідно знайти нових працівників якнайшвидше. Зарплати в деяких вакансіях досягають

Менеджер із продажу, торговий представник, Дніпро, 32 000 — 50 000 грн (ставка + бонус)

Fashion Discount Group — гуртовий постачальник оригінального брендового одягу та взуття — відкриває нові відділення у трьох регіонах і шукає менеджерів мрії! Це кандидати, що мають досвід у B2B продажах понад 1 рік, знають, що таке CRM-система, комунікабельні та націлені на результат. Основні завдання: залучення нових та робота з наявними клієнтами в Дніпрі та області, робота з CRM-системою, ведення повного циклу угоди. Компанія гарантує компенсацію пального та амортизації автомобіля, інструменти для продажу (CRM, телефонію), індивідуальне навчання та тренінги.

Інженер-конструктор на меблеве виробництво, Львів, 40 000 грн

«СітіАрт» — український виробник торгового обладнання та корпусних меблів. Компанія шукає досвідченого інженера-конструктора. Серед обовʼязків: конструювання торгового обладнання, корпусних корпоративних меблів, офісних меблів; створення робочих креслень для виробництва згідно зі встановленими стандартами; розробка технічної документації; підбір матеріалів. Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.

Менеджер з продажів електроенергії та природного газу (В2В), дистанційно, 25 000 — 75 000 грн

YASNO шукає фахівця, що забезпечить активні B2B-продажі послуг постачання електроенергії та природного газу, ведення угоди від переговорів до укладення договорів, а також формування та аналіз воронки продажів. Від кандидатів очікують успішний досвід регіональних продажів у B2B-сегменті від 2 років, досвід проведення перемовин з власниками бізнесу, комунікабельність. Спеціаліст отримає конкурентний рівень оплати праці, річний бонус, медичне страхування.

Менеджер дистанційного відділу продажів, Одеса

TOTIS Pharma — міжнародний дистриб’ютор професійної косметики та препаратів для естетичної медицини. Компанія шукає комунікабельного фахівця з досвідом у сфері продажів, вмінням працювати з 1С, Excel. Ключові обовʼязки: забезпечення високої конверсії обробки лідів, збільшення середнього чека клієнта, виконання норми контактів із відображенням у СРМ-системі. Майбутньому співробітнику пропонують мотиваційну систему оплати праці (ставка + КРІ + % від продажу), безкоштовні навчальні поїздки за кордон до представників брендів, знижки на продукцію компанії.

Операційний менеджер, Київ

Aspen Institute Kyiv — українська позапартійна громадська спілка — шукає операційного менеджера, що опікуватиметься питаннями організаційного забезпечення діяльності Інституту, фінансової діяльності, ведення звітності. Ключові вимоги: вища фінансово-економічна освіта, щонайменше 3 роки досвіду роботи на посаді керівного персоналу у сфері фінансового/операційного менеджменту або аудиту, володіння англійською мовою від Upper Intermediate і вище. Кандидатам пропонують конкурентну заробітну плату, нетворкінг, можливість вчитися та розвиватись професійно.

Випусковий редактор, Київ або дистанційно

Редакція hromadske шукає у свою команду редактора (-ку), що працюватиме з журналістами та більшістю текстів на сайті. Майбутній працівник буде координувати команду журналістів та розробляти з ними теми для матеріалів на сайт; редагувати тексти; формувати пул фрілансерів та колумністів; працювати над SEO-оптимізацією текстів. Редактор може працювати у столичному офісі або дистанційно.

Фахівець із навішування штор, Київ, 15 000 — 20 000 грн

Група компаній «Алсер» — виробник штор, ролет та жалюзі — шукає спеціаліста для роботи з унікальними дизайнерськими виробами на території клієнта. Ключові обовʼязки: виїзд до клієнта для навішування штор, перевірка їхньої якості, прасування. Компанія надає водія для переміщень містом, проводить корпоративне навчання. Досвід роботи не обовʼязковий.

Оператор call-центра, Київ, 15 000 — 17 000 грн

ІSEI — компанія, що об'єднує фанатів догляду та свідомого підходу до турботи про себе та своє здоров’я — у пошуках оператора call-центру. Кандидатові пропонують зручний графік роботи (2/2 з 9:00 до 18:00), оплачуване навчання, знижки на продукцію, карʼєрне зростання. Фахівець буде приймати та підтверджувати замовлення на сайті, консультувати клієнтів, опрацьовувати відгуки. Очікування від шукача: досконала українська мова, вільне володіння ПК, 1С, Excel, Word.

Заступник головного бухгалтера, Київ

«Бізнес Центр Фармація» — компанія, що має 25-річний досвід у сфері дистрибуції сучасних лікарських засобів на ринку України — запрошує в команду заступника головного бухгалтера. Від фахівця очікують наявність профільної освіти, досвід роботи бухгалтером у ТОВ на загальній системі оподаткування від 4 років, знання профільного законодавства, уважність. Компанія надає соціальний пакет, подарунки до свят.

Офіс-менеджер, Київ, 18 000 — 22 000 грн

CHER'17 — український бренд одягу — запрошує відповідального та структурного офіс-менеджера. Співробітник відповідатиме за повний адміністративний супровід життєдіяльності офісу та команди, зустрічатиме відвідувачів, допомагатиме в організації заходів компанії. Пропонують офіційне працевлаштування, ринкову оплату праці з можливістю росту.

Майстер манікюру, Київ, 20 000 — 40 000 грн

MVK — міжнародна манікюрна студія — запрошує до роботи людей, що прагнуть професійного росту та вдосконалення. Компанія пропонує навчання співробітникам, які не мають досвіду роботи. Також серед переваг: індивідуальний графік роботи з можливістю вибору робочих змін, надання інструментів, можливості для росту.

Менеджер із продажу, Київ, 20 000 — 40 000 грн (ставка + %)

Клінінгова компанія «Уборка 24» — лідер якості послуг професійного прибирання — шукає в команду менеджера з продажу, який доєднається до дружньої команди та працюватиме в офісі на Подолі. Від фахівця очікують досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді, навички роботи з CRM-системою, комунікабельність. Роботодавець пропонує графік 5/2 (вихідні: субота та неділя), корпоративну бібліотеку та інші бонуси.

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