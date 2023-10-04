Хто найчастіше потрапляє до Реєстру корупціонерів — Finance.ua

Хто найчастіше потрапляє до Реєстру корупціонерів Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Хто найчастіше потрапляє до Реєстру корупціонерів

Найчастіше в Україні потрапляють в Реєстр корупціонерів за порушення вимог фінансового контролю (зокрема, через проблеми з деклараціями), конфлікт інтересів та хабарництво. За виявлені порушення корупціонерів, переважно, штрафують, натомість є й вироки із реальним строком за гратами та конфіскацією майна.

Про це повідомляє Опендатабот.

У Реєстрі корупціонерів зібрано інформацію з 2010 року — проте за цей «стартовий» рік зафіксовано лише 9 корупційних порушень. Повноцінно перелік запрацював з 2011 року.

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Кількість справ про корупцію, зафіксованих в Реєстрі, почала активно зростати з 2018 року — тоді за рік кількість виявлених порушників зросла в 1,7 разів. Проте піковим та найбільш плідним на корупціонерів став 2021 рік. Тоді кількість справ у Реєстрі сягнула рекордних 6850 порушень. Це в 1,6 рази вище, ніж їхня кількість за півтори роки великої війни: так, за весь 2022 рік перелік поповнився 2585 справами, а за 9 місяців поточного року додалося 1586 порушень.

Серед цих корупціонерів є ті, які внесені до Реєстру два або більше разів через тривалий процес розгляду їхніх діянь у різних судових провадженнях. Також є особи, які вчинили два або більше корупційних правопорушень.

За що людину вносять до Реєстру корупціонерів

Найбільшу кількість фігурантів внесено до Реєстру через порушення вимог фінансового контролю — зокрема, у 84% випадків це стосується несвоєчасного подання декларацій.

Друга за поширеністю причини — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У Реєстрі зафіксовано 4663 таких випадків.

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Топ-3 причин, через які люди потрапляють до Реєстру корупціонерів, замикає хабарництво — через пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі в Реєстрі опинилися 4606 осіб.

Варто зазначити, що наразі у в 2044 справах в Реєстрі відсутня кваліфікація правопорушення — через це вони виключені з загального переліку причин.

Як карають корупціонерів в Україні

Найчастіше фігурантів реєстру корупціонерів штрафують — таке покарання застосовано у 33 908 справах. Варто зазначити, що у 56% або 19 043 випадках ці штрафи становлять 850 грн.

Другий за поширеністю вид покарання — позбавлення волі. За грати потрапило 3285 корупціонерів, з них 346 отримали так звані «умовні» строки. Замикає топ-3 конфіскація майна — цей вид покарання застосовано лише у 1377 справах.

Варто зазначити, що найбільш розповсюджена практика покарань — комбінування декількох видів відповідальності. Зокрема, йдеться про накладення штрафу та конфіскація або ж штраф та позбавлення права обіймати певні посади.

Довідка Finance.ua:

28 вересня на порталі відкритих даних було опубліковано Реєстр корупціонерів. Цей набір даних був закритим від початку великої війни. Задля того, аби Реєстр знову став відкритим, з нього було прибрано місце роботи та посада осіб, що були засуджені за корупційні дії.

Особи, що потрапляють до Реєстру корупціонерів, перебувають у переліку безстроково. Наразі в Україні є лише кілька причин, через які людину можуть виключити з цього списку:

скасування вироку ухвалою суду; винесення виправдувального вироку; відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження; скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення; заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

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